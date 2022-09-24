粉丝随手拍下的TXT崔然竣照片意外传遍全网，接受《New Thing》Challenge登上韩国趋势

那个不需要ps的男人在这里。

一般人在普通场合想拍出好照片都已经够难了，随手被人拍下的照片就更一言难尽。但是最近一位偶像被发现连在混乱场合中随手按下的快门照，不只不显丑反而多了天然帅感，那个人就是TXT成员－崔然竣。



日前出席品牌快闪活动时，然竣以蓝条纹高领贴身上衣、亮红运动长裤亮相，跳tone的搭配穿在他身上竟显得合理又时尚。当天活动人潮众多，许多粉丝在围栏外忙著按快门，没想到这些照片放上网路时，带来比官方释出照还要多的回响。



不少人看过照片都留下评论，表示然竣的比例很完美、连脸也是无死角。这次的妆发确实衬托出他的帅，特别是放下浏海的样子，配上标志性的耳环，有种高级坏男孩感，看著他的脸都有点眩晕。这次最出名的活动照，来自一位粉丝拍下他坐进车里的照片。结束活动后略显疲惫的他，微靠在椅背上休息发呆，结果留下了这张媲美杂志封面的照片。



然竣除了无可挑剔的外貌，舞蹈实力更是备受认可，还未出道时就是Big Hit传奇练习生。先前在节目《出差十五夜》大跳多首kpop名曲，几乎对所有舞蹈了若指掌，让大家见证他的实力。最近不负广大群众的期待，跳了街头男战士「New Thing 」 challenge，影片一发布就上了韩国趋势，不多说来看看吧。



最后那一踢有没有踢到你心里？

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