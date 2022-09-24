粉絲隨手拍下的TXT崔然竣照片意外傳遍全網，接受《New Thing》Challenge登上韓國趨勢

那個不需要ps的男人在這裡。

一般人在普通場合想拍出好照片都已經夠難了，隨手被人拍下的照片就更一言難盡。但是最近一位偶像被發現連在混亂場合中隨手按下的快門照，不只不顯醜反而多了天然帥感，那個人就是TXT成員－崔然竣。



日前出席品牌快閃活動時，然竣以藍條紋高領貼身上衣、亮紅運動長褲亮相，跳tone的搭配穿在他身上竟顯得合理又時尚。當天活動人潮眾多，許多粉絲在圍欄外忙著按快門，沒想到這些照片放上網路時，帶來比官方釋出照還要多的迴響。



不少人看過照片都留下評論，表示然竣的比例很完美、連臉也是無死角。這次的妝髮確實襯托出他的帥，特別是放下瀏海的樣子，配上標誌性的耳環，有種高級壞男孩感，看著他的臉都有點眩暈。這次最出名的活動照，來自一位粉絲拍下他坐進車裡的照片。結束活動後略顯疲憊的他，微靠在椅背上休息發呆，結果留下了這張媲美雜誌封面的照片。



然竣除了無可挑剔的外貌，舞蹈實力更是備受認可，還未出道時就是Big Hit傳奇練習生。先前在節目《出差十五夜》大跳多首kpop名曲，幾乎對所有舞蹈瞭若指掌，讓大家見證他的實力。最近不負廣大群眾的期待，跳了街頭男戰士「New Thing 」 challenge，影片一發布就上了韓國趨勢，不多說來看看吧。



最後那一踢有沒有踢到你心裡？

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