演员们在电视剧里的证件照！男帅女靓，个个都是证件照模板！曹政奭太惊艳了

明星们在各大影视剧里的证件照也是张张帅到晃人眼啊！

秀智：不愧是「国民初恋」，有种淡然的美感，五官特别精致。



「당잠사」の中 屈辱のないスジ大学卒業写真と証明写真

‘당잠사 속 굴욕없는 수지 대학교 졸업사진과 증명사진 https://t.co/cNdluaWzJ8<;/a> pic.twitter.com/sEIUr3eI6P<;/a> — kotopi (@kotoyan_m) October 3, 2017

李相烨：证件照达人！



宋仲基：梦回刘大尉时期！小鲜肉颜值巅峰时期！



任时完：说他是男生证件照范本不为过吧！！



스포 있는 비상선언 후기 하나..



류진석 증명사진 = 런온 기선겸 증명사진



... 아무래도 둘 다 임시완이긴 하죠 pic.twitter.com/ORfTQArEsD<;/a> — No Context Siwan (@SiwanNoContext) August 1, 2022

李钟硕：隔著萤幕已经感受到了帅度的暴击！



炫彬(玄彬)：若小编是海关的话，拿到他的护照一定仔仔细细认真看10分钟！！！太帅了吧



작품 속 현빈 여권사진들 .. pic.twitter.com/tUMQX1Bbr4<;/a> — 무 (@beujoa) September 14, 2022

李浚赫：本人严肃，连角色的证件照都拍得很严肃，哈哈哈！



ㅋ.... 실종사건이라고만 하면 누군지 모르겠는데 <용산경찰서>에 카드라고 하니까 바로 답 나오네.... 5화에서 느닷없이 길게 보여줬던 서동재의 공무원증.... ㅎ 그리고 서동재는 없고 서동재 차만 뒤지던 용산서 경찰들.... 착잡한 황시목과 한여진 표정..... pic.twitter.com/MUnEKJprws<;/a> — 댜비 (@lady_ykd) August 30, 2020

裴斗娜：短发的她看起来很朴实。



한여진 공무원증 사진 안사랑하는 법 난 몰라 pic.twitter.com/JG0Y2hyvhg<;/a> — 배덕 (@Ugyo_chuu) August 17, 2020

曹承佑：黄检察官连证件照都拍得毫无表情！



시목이 2017년 공무원증에 있는 증명사진 달라고 떼쓰는 한여진 그런다고 또 고분고분 찾아보는 황시목



집에 있는지 모르겠습니다 근데 이때 사진은 왜요

어리잖아요 어리고 예쁘잖아 뽀송뽀송

... 지금은 늙고 쭈글쭈글해서 싫습니까? pic.twitter.com/MH7p1pw7zb — 계옮 메인트 확인/박주주 (@park_jujub) November 24, 2020

황시목 이거 증명사진 이미지 갖구싶다ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ흑흑 휴ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ갖고 계신분 있나용..? pic.twitter.com/xeNfEFNpNg — 조승우의 개 (@seungwoohukhuk) January 22, 2018

《机智医生生活》「律帝医院5人帮」：每一位都看起来非常专业、敬业！



曹政奭：小编不允许有人没见过他最一本正经、最帅气的证件照！还是威严的军装证件照哦！



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