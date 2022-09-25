演员们在电视剧里的证件照！男帅女靓，个个都是证件照模板！曹政奭太惊艳了

演员们在电视剧里的证件照！男帅女靓，个个都是证件照模板！曹政奭太惊艳了

明星   2022年9月25日   星期日08:30   Tracy  

（封面图源：CouPang Play《安娜》、tvN《秘密森林》、KBS《太阳的后裔》）

明星们在各大影视剧里的证件照也是张张帅到晃人眼啊！

秀智：不愧是「国民初恋」，有种淡然的美感，五官特别精致。

李相烨：证件照达人！

宋仲基：梦回刘大尉时期！小鲜肉颜值巅峰时期！

任时完：说他是男生证件照范本不为过吧！！

李钟硕：隔著萤幕已经感受到了帅度的暴击！

炫彬(玄彬)：若小编是海关的话，拿到他的护照一定仔仔细细认真看10分钟！！！太帅了吧

李浚赫：本人严肃，连角色的证件照都拍得很严肃，哈哈哈！

裴斗娜：短发的她看起来很朴实。

曹承佑：黄检察官连证件照都拍得毫无表情！

《机智医生生活》「律帝医院5人帮」：每一位都看起来非常专业、敬业！

曹政奭：小编不允许有人没见过他最一本正经、最帅气的证件照！还是威严的军装证件照哦！

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