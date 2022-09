出道14年IU演唱会规模的变化！4000席➔45000席的大跳跃，从大学礼堂到奥林匹克主竞技场

出道14年的IU,演唱会开得一场比一场大!

9月17日、18日,IU 连续两天在位於首尔松坡区的蚕室综合运动场奥林匹克主竞技场举办个人演唱会「The Golden Hour:在橙色太阳下」。 之前公开消息时就震惊所有粉丝,毕竟奥林匹克主竞技场席位多达45000个,站在这里开办个人演唱会的人寥寥可数!而她也成为了第一个在奥运主场开演唱会的SOLO女歌手。 不仅如此,两场演出90000个座位几乎在开票的同时就售罄,更创下了43万人同时在线等不到票的异景,IU 的号召力令人咋舌。



出道14年的 IU 已然是SOLO女歌手第一人,演唱会举办了一场又一场,规模也越来越大。 2012年「Real Fantasy」和2013年的「Morden Times」两场演唱会都选在了有4000席位的庆熙大学的和平殿堂,想当初2012年演唱会开票之后,IU 出演节目《Happy Together3》时,被问到:「票卖完了吗?」 立刻悲伤透露:「还没卖完,现在票还剩很多,很担心」。



2014年 IU 举行了小剧场演唱会,选择了有400席位的西江大学 Merry Hall,当时金秀贤也有到场应援,引发了不小的轰动。



2015年「Chat Shire」演唱会定在了奥林匹克 HALL,规模有3000席,这也是 IU 朝著奥林匹克公园主竞技场进军的第一步!



2016年「24步,1、2、3、4」演唱会,IU 站上了SK手球竞技场,这里拥有4500席。



2017年「Palette」演唱会已经开进了拥有6000个座位的蚕室室内体育馆,规模逐渐变大,IU 的梦想月在逐步实现中。



2018年「dlwlrma」演唱会让 IU 站上了奥林匹克体操竞技场,11000席座无虚席,观众人数也终於突破了10000人大关。



2019年「Love,Poem」演唱会在奥林匹克体操竞技场再次唱响,馆内360度全部开放,容纳了14000名观众,人数再次刷新!



IU performing at her 360 degree stage omg this is incredible...I couldn't be any more proud of her!@_IUofficial#아이유 #IU#2019_아이유_투어_콘서트 #LOVE_POEMpic.twitter.com/FYHnagNzTl