《泪之女王》的女主角原本是IU？后来编剧才找了金智媛，网友：洪海仁无条件是金智媛

朴智恩编剧曾写过《贤内助女王》、《小媳妇女王》、《来自星星的你》、《制作人们》、《蓝色海洋的传说》和《爱的迫降》等作品而闻名。

因此，有不少剧迷都相当期待他的下一部作品。据韩媒报导，2022年4月，朴智恩编剧在准备讲述财阀家庭故事的新作时，最先将 IU（李知恩）列入候选名单。但最后 IU 拒绝了，当时经纪公司EDAM娱乐表示：「虽然收到朴智恩编剧的下一部作品提案，但是已经郑重拒绝了。」



之后朴智恩编剧在寻找饰演《泪之女王》「洪海仁」的演员时找到金智媛，金智媛也完美诠释这个有点傲娇但又可爱的财阀三世，更迎来2010年出道后的最高全盛期。



消息再次曝光后，也让网友纷纷表示：「想象不到不是金智媛的洪海仁」、「IU 演的话应该也会有她的风格，但是洪海仁这个角色好像更适合金智媛」、「IU 的话感觉会和《德鲁纳酒店》差不多」、「两位感觉都挑选了适合的作品」、「洪海仁无条件是金智媛」、「期待本周的大结局」等等。



而 IU 接下来也会有新剧，与朴宝剑搭挡的《您辛苦了》已经在去年12月杀青，该剧以「四季」形式讲述於1950年代济州岛出生的爱顺（IU 饰）和关植（朴宝剑 饰）一生的故事。是《Signal》、《我的大叔》金元锡导演执导，《三流之路》、《山茶花开时》林尚春编剧执笔，不少剧迷也都相当期待这一部！



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