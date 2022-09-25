【K社韩文小百科】《毒枭圣徒》反派卧底均有现实原型！「姜仁久」真人经历过於传奇，导演：「照事实拍会变成《无间道》」

《毒枭圣徒》讲述韩国平民无辜被卷入毒品交易，走投无路下进入组织当卧底、与警方合作抓捕毒枭的故事。 剧中各组势力明争暗斗、惊险十足，其实现实比戏剧更像戏剧！

蜗居苏里南的国际毒枭

剧中黄晸珉饰演反派「全耀焕」，现实原型是2000年代初让警方头疼不已的大毒枭「赵奉行（조봉행）」。赵奉行在1980年代还只是个船舶冷冻机师，在苏里南居住8年摸清了当地形势。 1994年赵奉行在韩国诈骗10亿韩元，就此逃到韩国警方无法触及的苏里南，一开始做走私和偷渡的行当，后来将目标转向获利更高的毒品。



赵奉行跟苏里南当地诸多高层打通关系，据说跟前总统Dési Bouterse都有交情，因此能提前拿到进入苏里南的亚洲旅客名单，谎称做宝石生意、实则利用他们把毒品带进欧洲，导致很多人无辜遭逮捕。 高洙和全道嬿主演的《带我回家》就是讲述其中一名受害者的故事。



随著毒品生意大，赵奉行在2005年受到国际刑警通缉，但苏里南没有韩国大使馆、当地军警也早就被赵奉行收买，令韩国警察一筹莫展。

天降神兵「K先生」

转机是民间人士「K先生」的出现，也就是剧中「姜仁久」。 K在苏里南的生意因赵奉行而失败，接获韩国国情院的协助邀请后，明知会有生命危险仍同意合作。 此后3年间K潜入赵奉行的组织、和他住在同一屋檐下，还遭遇了被赵奉行手下识破身份的巨大危机。



K先生凭著过人的机智和勇敢多次协助警方布下圈套，包括被蒙上头套带到毒品仓库之后，根据路上的商店灯光和车辆移动方向成功定位仓库所在地。 但碍於毒贩武装森严，抓捕行动最终没能实施。 K继续假扮美国毒贩的中间人，先后引诱赵在关岛、巴西贝伦等地进行交易，最终成功让赵离开苏里南、於2009年在巴西机场将其抓捕。



原型人物与剧中不同之处

与《毒枭圣徒》的全耀焕不同，现实中的赵奉行没有当牧师、也没有过著豪华奢侈的生活，而是低调地住在只有1层的单独住宅，连周围邻居都不知他的身份。赵奉行於2011年被判处10年有期徒刑、1亿罚金，一度有传说他出狱后携款返回苏里南，但其实他在服刑期间因病情恶化获准保外就医，已於2016年死於高血压和心脏衰竭。



现实中的K则比姜仁久更富传奇色彩。 《毒枭圣徒》导演尹钟彬和K见过三次面，对他的印象是很像军人：「仿佛一个人能打一百个，坚毅得连子弹都能穿透。」 尹钟彬读K的供词记录时一直不明白他是如何跟毒枭一起生活3年之久，虽说国情院有给他薪水，但何必赌上性命做这样危险的事？ 「但见到K的瞬间就理解了。 他不是普通人，拥有强大的灵魂和生存能力。 如果全然按照事实来拍，可能会变成过於粗砺的军人剧。」 所以在河正宇表演时故意加入人性化的细节。 饰演国情院探员「崔昌浩」的朴海秀也说K有一张军人的面孔、皮肤黝黑：「如果是这个人，完全能（在毒贩身边）生存下来。」



K出狱返回苏里南后，为引起赵的注意而故意剃成光头、三天两头跑去中国城跟黑道们打架，甚至发生枪战。 尹导演表示K的经历过於戏剧化、反而让人感觉不真实，因此在写剧本时故意做了删减：「大家应该在电影里看过不少这样的内容，如果按照实际拍就好像在模仿《无间道》一样。 为了让真实事件看起来更真实，反而花费不少心思。」



剧中的姜仁久幼年失去父母，K也一样，不过弟弟妹妹比姜仁久更多一个; 在葬礼上「流不出眼泪」的台词也是K亲自写下的。 姜仁久真剧集开头和结尾的两段话也来自真实的K。 K在苏里南做生意赔个精光、3年没见过家人，仿佛失去了人生的一切，剩下的唯有经历，但说出来却没有人相信，甚至被人当疯子看待。 导演被「剩下的只有经历」这句话深深打动，所以最后拍进正片里。



现实里的K也和剧中一样给美军部队供货、副业经营KTV、去苏里南做斑鳐生意，结婚时也跟姜仁久一样是突然打电话求婚。 据悉K的妻子也有来片场探班，真是传奇的一家啊！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻