出道14年IU演唱會規模的變化！4000席➔45000席的大跳躍，從大學禮堂到奧林匹克主競技場

出道14年的IU，演唱會開得一場比一場大！

9月17日、18日，IU 連續兩天在位於首爾松坡區的蠶室綜合運動場奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會「The Golden Hour：在橙色太陽下」。 之前公開消息時就震驚所有粉絲，畢竟奧林匹克主競技場席位多達45000個，站在這裡開辦個人演唱會的人寥寥可數！而她也成為了第一個在奧運主場開演唱會的SOLO女歌手。 不僅如此，兩場演出90000個座位幾乎在開票的同時就售罄，更創下了43萬人同時在線等不到票的異景，IU 的號召力令人咋舌。



出道14年的 IU 已然是SOLO女歌手第一人，演唱會舉辦了一場又一場，規模也越來越大。 2012年「Real Fantasy」和2013年的「Morden Times」兩場演唱會都選在了有4000席位的慶熙大學的和平殿堂，想當初2012年演唱會開票之後，IU 出演節目《Happy Together3》時，被問到：「票賣完了嗎？」 立刻悲傷透露：「還沒賣完，現在票還剩很多，很擔心」。



2014年 IU 舉行了小劇場演唱會，選擇了有400席位的西江大學 Merry Hall，當時金秀賢也有到場應援，引發了不小的轟動。



2015年「Chat Shire」演唱會定在了奧林匹克 HALL，規模有3000席，這也是 IU 朝著奧林匹克公園主競技場進軍的第一步！



아이유 콘서트 CHAT-SHIRE

올림픽공원 올림픽홀 pic.twitter.com/HvcxhgWCq0 — inwook (@inwook100) November 21, 2015

2016年「24步，1、2、3、4」演唱會，IU 站上了SK手球競技場，這裡擁有4500席。



2017年「Palette」演唱會已經開進了擁有6000個座位的蠶室室內體育館，規模逐漸變大，IU 的夢想月在逐步實現中。



171209 아이유 서울 토요일 팔레트 콘서트

IN 잠실 체육관



2층 14구역 6열 N번 (실질 3열)

게스트는 지디님이었음 pic.twitter.com/4xSYceM83N — 별나래 (@last_fantasy_93) September 28, 2018

2018年「dlwlrma」演唱會讓 IU 站上了奧林匹克體操競技場，11000席座無虛席，觀眾人數也終於突破了10000人大關。



2018 아이유 10주년 투어 콘서트

< 이 지금 dlwlrma > 서울



응원봉도 아이유 처럼 넘이쁘다



2018.11.17#아이유 #참좋다 #서토콘 pic.twitter.com/aCYECWf27R — 이렇게좋은날 (@pink_shoes_007) November 17, 2018

2019年「Love，Poem」演唱會在奧林匹克體操競技場再次唱響，館內360度全部開放，容納了14000名觀眾，人數再次刷新！



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