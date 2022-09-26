今夏最热血疗愈韩剧！回顾《今日的网漫》励志&反思「九大金句」哪一句最触动你心呢

小编最喜欢「原来你一直都在提醒我，其实我也是一朵花」：）

由金世正、崔丹尼尔、南润寿主演的网漫编剧职场剧《今日的网漫》，虽然以惨澹收视落幕，但戏里不少动人场面与台词备受赞许，可说是2022今夏最热血且疗愈人心之韩剧。

以下小编就精选剧中金句，如同剧中的「温心」，或许观众可以拿张便条纸记录下来，放在显眼之处时刻提醒自己♥

「我会比现在更努力，因为那是我们可以改变的未来。如果全力以赴去做事，自身周围的风景自然会发生变化的。」



「逃跑后抵达的地方不会有乐园。」（《烙印战士》）



「没拿到奥运金牌不代表我的人生很失败，也不是拿到金牌就代表我很成功。无论有没有实现，那都是我珍贵的梦想，我只不过是有了新的梦想而已。」



「原来你一直都在提醒我，其实我也是一朵花。」



「他把我称之为人，但是若有人能够成为他人的神，那大概只有父母吧！毕竟孩子的世界，是父母所建构的。」



「结束，意味著另个希望的开始，希望是可以守护的。」



「大家每天都在打造自己的故事，也许有些时候会认为自己走错方向，但过了几天后，可能会发现已经成为自己的路。」

「即使有人走得跌跌撞撞，但我们在自己的那条路上，每天都会再前进一点，并坚持到最后。」

「虽然偶尔也会站在需要作出抉择的分叉路上，但我们仍旧每天都在书写自己的故事，因为人生就是长篇叙事，就像是今日的网漫一样，每天都会更新章节。」



上述哪一句话，最触动你的心呢？

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