男女之间到底有没有纯友谊～《冻死的爱》崔始源吃醋李多熙带男人回家，李多熙见崔始源穿正装随即被电到

这两个人人前人后会不会差太多XDD

由《WWW：请输入检索词》李多熙与《酒鬼都市女人们》崔始源搭档演出的爱情喜剧《冻死的爱》，昨（22）日释出了全新预告，搞笑程度更上层楼。

*前一支预告：《冻死的爱》首支预告与双人海报来啦！崔始源再度喜剧登场，搞笑对李多熙大摇屁股XD

《冻死的爱》讲述一对20年异性好友，以恋爱真人秀（或称恋爱综艺、恋综）制作人与出演者的身分相遇后，意外对彼此有了感觉的爱情故事。李多熙饰演狗血恋综PD「具夏天」，崔始源饰演出演恋综的整形外科医师「朴在勋」。



新一支预告是以节目访谈的方式呈现，朴在勋首先称与夏天是从高中就是朋友，具夏天则说朴在勋对自己来说是「忠实的社区朋友」。

忠实吗？也许该说太诚实、讲话直言不讳。具夏天自觉和暧昧对象即将走入交往阶段，打算用性感风格攻势时，朴在勋可是大大吐槽她啊！不过，朴在勋见到具夏天在凌晨一点带男人回家时，疑似大吃飞醋！竟然故意玩嘻哈音乐弄得乒乒乓乓，想打扰具夏天和男伴。



接著是两人形容对方形象，朴在勋透露具夏天身为综艺制作人，但工作不怎么顺利，收视总是吊车尾；具夏天直言朴在勋平时看起来就像无业游民，不过因为是医师，在一般人眼里斯文许多。



这对朋友的关系就在一档节目开拍后出了变化，朴在勋受邀演出具夏天执导的恋综《爱情王国》，一登场的绅士模样就电到了具夏天！



许多网友都等不及李多熙与崔始源诠释的爱情喜剧了呢！《冻死的爱》将在10月5日韩国时间晚间9点於ENA频道首播。

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