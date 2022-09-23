NMIXX新歌舞蹈强度太过头？成员膝盖深色大瘀青让人不得不注意

这伤看起来好痛！你觉得舞蹈强度是不是太激烈呢？

JYP时隔3年推出的「怪物新人」女团NMIXX，风格新奇前卫、雄厚的表演实力让他们获得许多关注。NMIXX舞蹈繁琐又有难度，还是能有稳定歌声表演，连高音也消化得很好，网友都纷纷惊艳说「超强」，「Live实力很厉害」。最经典的就是先前参加KCON时，表演了前辈SEVENTEEN的歌《VERY NICE》，展现全员的惊人表现，现场实力让不是粉丝的观众瞬间入坑。



最近推出新专辑主打曲《DICE》成绩十分亮眼，延续一贯新奇mixpop风格，让大家觉得超洗脑。不过不少人也注意到成员Jinni的膝盖有大块瘀青，深色状态看来受伤不轻，让粉丝担心是不是舞蹈动作过於强烈造成，开始讨论编舞难度是否太夸张？加上表演的鞋子也太高，也显得不合适而无法应付舞蹈动作，希望孩子能至少戴个护膝，否则长久下来关节迟早会出大问题。



先前其实就有关於成员受伤的讨论，就会发现他们的舞蹈强度有多夸张，高难度动作已经快变成特技女团，虽然因此一出道实力就让观众赞叹，但不知道这些女孩们在练习室受了多少苦，才能练到站在舞台上。



努力的身影让人很心疼呀！

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