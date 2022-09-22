安在旭伙拍金宣儿合作《The Empire：法之帝国》：走出抑郁，揭人性僞善！

韩流现今席卷全球，要数到「韩流始祖」演员，其中一位必定是第一代「国民男神」安在旭！

现已年届50的他，在1994年出道后星途一帆风顺，更演而优则唱；安在旭最近回归戏剧圈，与「美魔女」金宣儿合作《The Empire：法之帝国》，一场拥有欲望及伪善的生活不为人知的秘密随即展开！



虽然安在旭自90年代初出道后星途大开剧接剧，但他在2008年一度陷人生低谷，因为当年他主演的剧集收视不佳，开始质疑自己的演技和作品再无突破，终日苦恼泪流，导致患上严重抑郁症。



幸好安在旭成功走出人生低潮，并於2015年迎娶比自己年轻11岁的舞台剧演员崔贤珠，婚后一个月宣布太太怀孕，翌年喜获一女，到去年再为家庭添一子，凑成「好」字！



安在旭十分重视家庭生活，婚后明显减少工作，乐於做凑仔公，不时在社交网晒出与家人在一起的幸福合照，瞬间从「国民男神」蜕变「晒娃狂魔」。



由金宣儿及安在旭主演的Viu Original原创剧《The Empire：法之帝国》是一部讲述梦想世袭的韩国最高法官贵族们的丑闻、以及揭开人性僞善与贪婪的电视剧。剧集将於9月24日起逢星期六、日在「黄Viu煲剧平台」播出，香港观众可以免费收看。



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