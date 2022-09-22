《争锋相辩》郑丽媛三度演出法庭剧：「没办法，我就是喜欢这种！」李奎炯称自己「很文雅，一点都不调皮」

好久不见的郑丽媛将再度以法庭剧《争锋相辩》回归小萤幕，搭配演技超有存在感的百变演员李奎炯。日前也於首尔进行了该剧的制作发表会，PD以及主要演员均参与其中。

《争锋相辩》描述为了成功不择手段的毒瘤律师卢昔意（郑丽媛饰）与只要一投入就毫不犹豫的怪咖律师左时白（李奎炯饰），两种极端的律师共同合作追出事件后隐藏的真相，属於法庭悬疑追凶电视剧。演员郑进永则是演出内心深不可测的大型律师事务所代表张基道。



曾演出《魔女的法庭》《检察官内传》法庭电视剧，郑丽媛第三度接演法律相关题材的电视剧作品，她表示一看剧名也知道是法律相关的作品，原本带著轻松心情想快速读完剧本然后婉拒的，没想到一读剧本，一页接一页的停不下来了，心想「没办法，我就是爱这种」於是又再度接演了。郑丽媛也提到自己之前的角色大多个性比较冷酷，追求成功，而这次的角色是注重外型表现，非常花心思花钱打扮自己的人物，剧中也出现很多华丽的服装，骂人的场面与手势也很多，提示观众们看点不少。



而男主角李奎炯则是说明自己与剧中角色左时白大大不同。左时白是一位看到不公不义就无法忍耐的人，他自己本人则是虽然不算忍耐但也不至於采取不法行为，也强调自己是一位和平主义者。剧情前半左时白其实很调皮，但李奎炯本人则说自己怎么都不可能调皮的，比较偏向文雅类型。所以李奎炯认为左时白这角色与他本人的相似度大约只有30％。



本次可能偏向反派的演员郑进永表示，每次收到法庭类电视剧就决善恶的结构应该显而易见，不讳言自己带著偏见读这部剧本，不过看完却觉得跟自己原先想的非常不一样，虽然自己也没有演过太多坏人角色，不过本剧《争锋相辩》的坏人演技是相当有趣的一种。三位主角也分别表示这部电视剧的细节错综复杂，将出乎观众们的意料。



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