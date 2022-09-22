金高银在机场全速狂奔、匆忙间不忘比心，背后原因公开网友大呼可爱！

金高银在机场全速狂奔、匆忙间不忘比心，背后原因公开网友大呼可爱！

明星   2022年9月22日   星期四14:22   Sani  

（封面图源：TVING，IG@roses_are_rosie）

金高银本月12日出国参与海外行程，在机场接受媒体拍照、为粉丝签名时还算镇定，不料拿到登机牌后竟开始全速狂奔，被媒体镜头全程记录下来XD

金高银边跑边向媒体解释：「里面有人在等我，所以要走了。 啊要疯了。 （笑）」还不忘回头对记者们比心、互相叮嘱不要跌倒受伤，现场气氛匆忙却不失友爱。
（图源：Twitter@_youimma截图）

原来这天也是BLACKPINK成员ROSÉ出国的日子，不过两人航班不同，金高银是飞法国、而ROSÉ飞日本。 据韩粉透露，金高银有跟ROSÉ说「彩英啊等一下」，应该是希望出国前能短暂地见上一面。

ROSÉ因此在登机口等到舱门关闭前最后一刻才上飞机，不过终究还是没能见到金高银，只通过影片看到她朝向自己奋力奔跑的模样。

金高银和ROSÉ去年出演《盼望的大海》而结识并成为好友，节目结束后仍会和一同录节目的李智雅聚餐：
（图源：IG@e.jiah）

两人在爱护小动物方面也有共同话题。 ROSÉ两年前领养一只被遗弃的狗狗、取名Hank，还单独为它开通IG账号，金高银则在今年6月收养患有不治之症的狗狗「月儿」。金高银带著月儿去ROSÉ家做客，画面十分温馨：

两人还会一起逛街、一起上烘焙课、在IG上互相宣传和支持彼此的事业，用日常认证两人的友情。
（图源：IG@ggonekim）

（图源：IG Story@ggonekim）

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