安在旭夥拍金宣兒合作《The Empire：法之帝國》：走出抑鬱，揭人性僞善！

韓流現今席捲全球，要數到「韓流始祖」演員，其中一位必定是第一代「國民男神」安在旭！

現已年屆50的他，在1994年出道後星途一帆風順，更演而優則唱；安在旭最近回歸戲劇圈，與「美魔女」金宣兒合作《The Empire：法之帝國》，一場擁有慾望及偽善的生活不為人知的秘密隨即展開！



雖然安在旭自90年代初出道後星途大開劇接劇，但他在2008年一度陷人生低谷，因為當年他主演的劇集收視不佳，開始質疑自己的演技和作品再無突破，終日苦惱淚流，導致患上嚴重抑鬱症。



幸好安在旭成功走出人生低潮，並於2015年迎娶比自己年輕11歲的舞台劇演員崔賢珠，婚後一個月宣布太太懷孕，翌年喜獲一女，到去年再為家庭添一子，湊成「好」字！



安在旭十分重視家庭生活，婚後明顯減少工作，樂於做湊仔公，不時在社交網晒出與家人在一起的幸福合照，瞬間從「國民男神」蛻變「曬娃狂魔」。



由金宣兒及安在旭主演的Viu Original原創劇《The Empire：法之帝國》是一部講述夢想世襲的韓國最高法官貴族們的醜聞、以及揭開人性僞善與貪婪的電視劇。劇集將於9月24日起逢星期六、日在「黃Viu煲劇平台」播出，香港觀眾可以免費收看。



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