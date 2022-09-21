不愧是世界首帅！BTS防弹少年团V登《VOGUE》10月号，坦露：从不后悔自己的行为，重视缘分

防弹少年团成员V最新时尚海报新鲜出炉。

V不愧是世界首帅，360度无死角，加上极强的时尚表现力，在《VOGUE》10月刊尽显绅士风雅，气度不凡。 他自带迷离的气质，既有少年的桀骜不驯，将自由诠释到了极致，又有成熟男人的内敛，随时随地都在散发著令人迷醉的气度，被镜头捕捉到的他的每一个瞬间都让人倾倒。



V还接受了《VOGUE》的采访，坦露内心深处。 被问及「如何应对始料未及的状况」时，V回答：「即使看上去游刃有余，实际上根本不是那么一回事，全都是装出来的，不过这样却能让我调整好心态，当然我的想法并非唯一的答案，但对我来说却是最佳的。」



V还表示：「也不是说完全没压力，只是我从来不会后悔我的任何行为，为了那些喜欢我的人，我也会谨言慎行，哪怕受伤、疲惫，只要有ARMY、成员、家人、朋友在身边，我就会很健康很幸福。」



对於V来说，什么是缘分呢？ 他称：「我很重视人和人之间的缘分，以前大家只把我当成V，只看到我的人脉，我因此而受伤，变得怕生，但我依旧喜欢人，现在在我身边的那些人，是成就了我的珍贵的存在。 我们会互相鼓励。 前不久大家在SUGA哥的家里一起听了各自的个人曲，还有人跳舞，大家就会称赞他跳得好，可能是因为自创曲都带著强烈的个人色彩，每个人都显得很热情很积极，努力创作音乐、互相关爱的样子真的太棒了。」



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