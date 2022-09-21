《加油吧威基基》「丘巴卡」高媛熙刚过28岁生日，宣布当10月新娘

恭喜 高媛熙！当年的「丘巴卡」实在太经典啦！

演出超搞笑喜剧《加油吧威基基》「丘巴卡」（楚巴卡）姜书珍一角广为人知的演员高媛熙，确定要在10月与男友步入礼堂。

16日有报导高媛熙将在10月7日於首尔一家酒店结婚，准新郎是较其年长的圈外人，为减肥减重辅助食品的企业代表，两人在交往一年后决定共结连理。

高媛熙所属经纪公司Management KOO随后向各大媒体证实此消息，不过不愿证实准新郎的身分为何。

高媛熙12日才过28岁生日，另有媒体好奇高媛熙是否为「先有后婚」，但经纪公司否认，并表示她正在拍摄一部作品，不过还无法透露作品为何。



高媛熙2013年演出电视剧《宫中残酷史－花的战争》出道，年仅19岁，在这之前她已拍过大大小小的广告，最著名的就是‎2012年到2018年担任韩亚航空形象代言人‎。



而2018年的电视剧《加油吧威基基》，也许是全球韩剧迷认识她的关键。高媛熙在里头饰演男主角姜东久（金正贤 饰）的妹妹姜书珍，因为很会长胡子被李俊基（李伊庚 饰）戏称「丘巴卡」（电影《星际大战》角色），她与李伊庚各种搞笑戏码都让观众印象深刻。



高媛熙后来也主演了《香水》、《怪咖！文主厨》、《Okay！光姐妹》等电视剧，《圣诞快乐，毛先生》、《死了一个女高中生之后》等独立电影，最新作品是尚未上档的Netflix影集《恋爱大战》。

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