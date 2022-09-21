「汉尼拔」也爱韩国烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戏，7天有6天吃韩餐，超会点菜

这位好莱坞男星疯狂迷恋韩国烤五花肉！

一家位於捷克首都布拉格的韩国餐厅在自己的SNS上po出了好莱坞明星的照片，还表示「谢谢这位多次来就餐的好莱坞影星」。 照片里的主人公就是男演员Mads Mikkelsen。



也有网友公开了Mads Mikkelsen吃饭的照片，只见他一个人衣著朴素地坐在桌前，戴著耳机，认真地烤著肉，动作看起来非常娴熟，也完全不在乎他人的目光。 据餐厅的店员透露，Mads Mikkelsen7天中有6天来吃饭，5次午饭、1次晚饭，有3次是和不同的朋友一起吃，还剩下的3次则是一个人，点了烤五花肉、大酱汤、泡菜汤、猪脚、排骨盖饭、烤牛肉盖饭、炒杂菜、豆腐汤等经典韩餐。



엥 프라하에서 혼자 삼겸살 구워먹는 매즈 미켈슨.. << 이게 실화라니 pic.twitter.com/2grUWamjfa — 시몬 (@simonpizz_) September 15, 2022

Mads Mikkelsen是好莱坞著名演员，曾主演过美剧《汉尼拔》系列以及影片《怪兽与邓不利多的秘密》（《神奇动物在哪里3：邓布利多之谜》），更有「丹麦国花」的美名。



Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, and more are taking part in a must-watch Q&A all about Fantastic Beasts: The #SecretsOfDumbledore!



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此外，Mads Mikkelsen正在布拉格拍摄电影《King's Land》中。

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