「汉尼拔」也爱韩国烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戏，7天有6天吃韩餐，超会点菜

「汉尼拔」也爱韩国烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戏，7天有6天吃韩餐，超会点菜

明星   2022年9月21日   星期三10:14   Tracy  

（封面图源：IG@theofficialmads）

这位好莱坞男星疯狂迷恋韩国烤五花肉！

一家位於捷克首都布拉格的韩国餐厅在自己的SNS上po出了好莱坞明星的照片，还表示「谢谢这位多次来就餐的好莱坞影星」。 照片里的主人公就是男演员Mads Mikkelsen。

也有网友公开了Mads Mikkelsen吃饭的照片，只见他一个人衣著朴素地坐在桌前，戴著耳机，认真地烤著肉，动作看起来非常娴熟，也完全不在乎他人的目光。 据餐厅的店员透露，Mads Mikkelsen7天中有6天来吃饭，5次午饭、1次晚饭，有3次是和不同的朋友一起吃，还剩下的3次则是一个人，点了烤五花肉、大酱汤、泡菜汤、猪脚、排骨盖饭、烤牛肉盖饭、炒杂菜、豆腐汤等经典韩餐。

Mads Mikkelsen是好莱坞著名演员，曾主演过美剧《汉尼拔》系列以及影片《怪兽与邓不利多的秘密》（《神奇动物在哪里3：邓布利多之谜》），更有「丹麦国花」的美名。

此外，Mads Mikkelsen正在布拉格拍摄电影《King's Land》中。

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