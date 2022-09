「漢尼拔」也愛韓國烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戲，7天有6天吃韓餐，超會點菜

這位好萊塢男星瘋狂迷戀韓國烤五花肉!

一家位於捷克首都布拉格的韓國餐廳在自己的SNS上po出了好萊塢明星的照片,還表示「謝謝這位多次來就餐的好萊塢影星」。 照片裡的主人公就是男演員Mads Mikkelsen。



也有網友公開了Mads Mikkelsen吃飯的照片,只見他一個人衣著樸素地坐在桌前,戴著耳機,認真地烤著肉,動作看起來非常嫻熟,也完全不在乎他人的目光。 據餐廳的店員透露,Mads Mikkelsen7天中有6天來吃飯,5次午飯、1次晚飯,有3次是和不同的朋友一起吃,還剩下的3次則是一個人,點了烤五花肉、大醬湯、泡菜湯、豬腳、排骨蓋飯、烤牛肉蓋飯、炒雜菜、豆腐湯等經典韓餐。



Mads Mikkelsen是好萊塢著名演員,曾主演過美劇《漢尼拔》系列以及影片《怪獸與鄧不利多的秘密》(《神奇動物在哪裡3:鄧布利多之謎》),更有「丹麥國花」的美名。



