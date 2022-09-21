「漢尼拔」也愛韓國烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戲，7天有6天吃韓餐，超會點菜

「漢尼拔」也愛韓國烤五花！Mads Mikkelsen布拉格拍戲，7天有6天吃韓餐，超會點菜

明星   2022年9月21日   星期三10:14   Tracy  

（封面圖源：IG@theofficialmads）

這位好萊塢男星瘋狂迷戀韓國烤五花肉！

一家位於捷克首都布拉格的韓國餐廳在自己的SNS上po出了好萊塢明星的照片，還表示「謝謝這位多次來就餐的好萊塢影星」。 照片裡的主人公就是男演員Mads Mikkelsen。

也有網友公開了Mads Mikkelsen吃飯的照片，只見他一個人衣著樸素地坐在桌前，戴著耳機，認真地烤著肉，動作看起來非常嫻熟，也完全不在乎他人的目光。 據餐廳的店員透露，Mads Mikkelsen7天中有6天來吃飯，5次午飯、1次晚飯，有3次是和不同的朋友一起吃，還剩下的3次則是一個人，點了烤五花肉、大醬湯、泡菜湯、豬腳、排骨蓋飯、烤牛肉蓋飯、炒雜菜、豆腐湯等經典韓餐。

Mads Mikkelsen是好萊塢著名演員，曾主演過美劇《漢尼拔》系列以及影片《怪獸與鄧不利多的秘密》（《神奇動物在哪裡3：鄧布利多之謎》），更有「丹麥國花」的美名。

此外，Mads Mikkelsen正在布拉格拍攝電影《King's Land》中。

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