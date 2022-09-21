「这发色凡人勿轻易尝试～」BLACKPINK Jennie那些橘发造型美到让人无语的瞬间：登台、私服都好看不突兀！

「这发色凡人勿轻易尝试～」BLACKPINK Jennie那些橘发造型美到让人无语的瞬间：登台、私服都好看不突兀！

明星   2022年9月21日   星期三10:20   Lorrie  

（封面图源：IG@blackpinkofficial）

这个发色有人染过吗？

偶像常为舞台造型染上各种鲜艳发色，而且很多都是一般不常见的颜色！Jennie先前染上橘色头发，下了舞台换到日常生活中，Jennie的造型还是美的令人赞叹，没有翻车过，到底怎么驾驭这颜色的！

Jennie用黑色平口小洋装，造型随性性感，虽然是在车内透著阳光的环境下随手捕捉的画面，她看起来仍是气场十足像个女王，明亮发色搭上黑洋装，还透露些微危险诱惑氛围。

被人发现出没在Coachella音乐节的Jennie，扎了松松的长辫配美式裹胸上衣，休闲活泼又超辣，这样的Jennie给我来一打！

即使是鲜艳奔放的发色，用简单的白坑条t恤也有暖柔温顺的造型诠释。在角落喝著热茶，窗户刚好透进一束午光，看起来是个安稳恬静的静谧午后，想来睡个懒洋洋的午觉了～

BLACKPINK在登上《滚石杂志》封面时，一头微波浪长橘发穿上裸色马甲的性感辣装，Jennie在花絮里笑起来又像小女孩一样俏皮可爱～在杂志专访中也透露在团体里的真实心声，让大众深入了解BLACKPINK背后的故事。

你觉得橘发Jennie时尚吗？最近Clalvin Klein的广告也有小橘子Jennie喔！看来橘发Jennie很受时尚界宠爱呢～

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 「这发色凡人勿轻易尝试～」BLACKPINK Jennie那些橘发造型美到让人无语的瞬间：登台、私服都好看不突兀！
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手