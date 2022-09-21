《黑话律师》观众们对於「薇瑚」的结局感到可惜！润娥：「最初就被编剧告知了，虽然心痛但能理解」

以黑色皮衣亮相，并用坚定的眼神和语气对著渔场负责人「兴师问罪」…小编觉得可以列入润娥的「名场面」之一了！

由李钟硕、润娥等主演的《黑话律师》於上周迎来大结局，最后一集以平均收视率13.7%刷新自身纪录，但结局被海内、外剧迷猛烈炮轰，明明还有太多未解之谜却以「跑马灯式」交代后续发展。

对於「薇瑚」被「赐死」，不少观众直呼「不能接受」。润娥在接受终映采访时表示，最初就知道这个设定。因为知道自己所饰演的角色会死亡，也觉得编剧有想要传达的讯息，所以集中於角色上。虽然心痛，但可以理解。

而昌浩（李钟硕 饰）异常平静地「送走」薇瑚，之后向道河（金柱宪 饰）复仇的部分，润娥认为昌浩对薇瑚的爱是这样表达出来的：因为是道河让薇瑚变成这样的，所以昌浩才会用同样的方式给予反击。

润娥在剧中饰演护理师，在电视剧尚未播出前，她就曾透露女主角比起安全，更偏好「顾全大局」，朝著自己认为正确的方向走到最后。透过润娥的演绎，观众们可以感受到「薇瑚」确实是一位内心强大、非常坚强的人物。无论面对什么样的窘境，都抗争到底。

另外，润娥今年（2022年）以《机密同盟2》和《黑话律师》等作品活跃於大、小萤幕上，8月还与少女时代成员们回归韩国歌坛，并通过各种节目展现满满的艺能感，堪称是「努力工作」的代表之一。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻