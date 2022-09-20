《今日的网漫》完结，金世正写下长文勉励：「活著梦想就不会消失，为你们的『今日的网漫』加油」

温心说的话句句金句，世正也是呢！

《今日的网漫》已於17日完结，尽管收视不佳，依旧有观众认为剧情相当有正能量、带给人疗愈。完结过后，扮演女主角「温心」的金世正，也呼应了结局的启示写下一篇长文。

最后一幕温心这样说：

「大家每天都在打造自己的故事，也许有些时候会认为自己走错方向，但过了几天后，可能会发现已经成为自己的路。即使有人走得跌跌撞撞，但我们在自己的那条路上，每天都会再前进一点，并坚持到最后。

「虽然偶尔也会站在需要做出抉择的分叉路上，但我们仍旧每天都在书写自己的故事，因为人生就是长篇叙事，就像是今日的网漫一样，每天都会更新章节。」

金世正这么说：

「被梦想这个主题所吸引，才会有这么好的缘分遇上我珍贵的《今日的网漫》。

虽然各式各样的事情很多，但拍摄现场都是一样的。在人生重要的时期学习非常重要的事情，在这学习的过程中，多亏有了一起经历痛苦与危险的好缘分，才能平安顺利的学到东西。

所有有梦之人都是旅行者，不是指帅气完成旅行的人，而是为了明天的旅行，今天也努力修船的人。就这样今天、明天都修理著，回头一看，不知不觉已经展开了帅气的旅行。

没人晓得天气会如何、海浪何时会来，也无法预知也不能保证什么时候会出现怎么样的风景。路途中被伤害、迷了路受到挫折也没有停下脚步，或许当时的梦想已经破灭，无情的时间也不断在流逝，但只要我还活著，梦想就不会消失。达不到也没关系，在过程中已经学到了很多东西，而达到了又是另个问题，因为接下来就要订定下个目的地了。

梦想就是旅行，没有答案。默默的修理今天还有明天要搭的船，想为正在修船的无数梦想旅行者说『做得好』。在那么恶劣的时间，能坚持下去就已经很了不起了，想真心诚意为你们加油。

世上没有毫无意义的时间，无论是作梦的人、放弃的人，相信所有人都能重新书写属於自己的明天，为你们的『今日的网漫』加油。」

如同剧中温心的奋斗记，金世正对於《今日的网漫》拍摄过程也有一番体悟，也为「梦想」下了新注解：只要活著梦想就不会消失，属於你的「今日的网漫」仍在更新中。

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