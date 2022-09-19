《今日的网漫》「温心」收官♥ 编辑与漫画家都成长一回，守住Neon网漫还让Ginger名号重返业界（EP.15-16）

太感动！！谢谢总是阳光灿笑的温心，陪伴我们这些日子♥

由金世正、崔丹尼尔与南润寿主演的网漫职场剧《今日的网漫》，韩国16、17日已播出15、16集正式完结，Happy Ending让观众们看了备感温暖与疗愈，如同女主角的姓名「温心」一般。



最后两集虽有波折但全都迎刃而解，最重要的就是――守住了Neon网漫。在张总编的带领之下，Neon网漫不仅守住了，还新创Studio Ginger扩大业务。Studio Ginger由罗康男漫画家与石智亨副编辑担任共同代表，石智亨选定「Studio Ginger」一个名字，就是想保留GINGERtoon的美好回忆，他与罗康南也是在当时一同在网漫界起步的。



能守住Neon网漫，除了编辑们正面的努力外，具俊英私下主动检举许冠英本部长一事也相当关键。张万哲原先还担心具俊英会跟著许冠英被解雇，但尹泰熙代表相当宽容，强调自己接到的是「匿名检举」。张万哲给了具俊英新的挑战，让他负责Neon网漫和游戏公司的业务往来。



我们女主角温心呢？她转正职了！在具瑟儿漫画家回归的事情上，亦可见她与权编辑曾有的隐形隔阂消除了，权编辑的处事态度也已变得比以往柔软。除此之外，温心终於跨过深埋心底最大的障碍。



温心终於亲口说出自己转换跑道的原因，并不是「误伤对手」那么简单，而是因为对手是朋友，当时的温心为了胜利不惜攻击朋友已受伤的脚踝，才会酿下自己也无法原谅自己的伤害。温心主动见那位名「恩智」的朋友，智恩没多说话只是抱住她。



Neon网漫编辑部编辑们、漫画家们、温心的家人……《今日的网漫》每位登场人物的结局几乎都做了交代。故事的最后，以Neon网漫编辑们著手搬进总公司作为美好收尾。路途中，具俊英还表明自己仍在等待温心的告白，温心只是吞吞吐吐说：「为什么要等我回答……」



你们喜欢这样的结局吗？虽然收视不尽理想，但肯定有许多忠实观众在里头得到了疗愈与慰藉吧！

最后附上温心结局金句点题「今日的网漫」：

「大家每天都在打造自己的故事，也许有些时候会认为自己走错方向，但过了几天后，可能会发现已经成为自己的路。」

「即使有人走得跌跌撞撞，但我们在自己的那条路上，每天都会再前进一点，并坚持到最后。」

「虽然偶尔也会站在需要作出抉择的分叉路上，但我们仍旧每天都在书写自己的故事，因为人生就是长篇叙事，就像是今日的网漫一样，每天都会更新章节。」

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