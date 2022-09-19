《黑话律师》大结局收视创新高，却挨轰「结尾太仓促、只有空虚感」！制作公司回应第二季可能性

由李钟硕、润娥主演的《黑话律师》讲述胜诉率10%的律师「朴昌浩」意外接手一桩案件，一夜之间成爲稀世天才骗子「Big Mouse」。

17日播出最后一集（EP.16），朴昌浩（李钟硕 饰）在市长选举落选、崔道河（金柱宪 饰）排放废水因证据不足而无罪释放后，最后朴昌浩收购大楼，把辐射废水放到游泳池里，成功地惩罚反派崔道河。罹患淋巴瘤晚期的高薇瑚（润娥 饰）对丈夫朴昌浩说：「我希望你能成爲好的 Big Mouth。」拯救九川市的朴昌浩回味著高薇瑚的话，故事就这样结束。



虽然大结局以全国收视13.7％、首都圈收视13.9%刷新自身新高，但...也引发热烈讨论。网友：「本来想等完结后再看的，这是什么...」、「女主是这样送走的吗」、「觉得应该拍20集以上吧！要说的话很多，但是时间不够的感觉」、「就算有第二季的可能性，结局也不怎么样」、「辛苦演员们了」、「可惜演员们的演技」、「浪费了我这几个月的16小时」、「结局没有一点痛快感，只有空虚感」、「希望李钟硕和润娥以浪漫喜剧重逢」等等。



而有不少观众期待会有第二季，制作公司相关人士在18日也表示：「现在谈论第二季似乎还太草率了，会努力以好的作品再次与大家见面。」 虽然以第16集的故事结束了主要内容，但还是敞开制作第二季的可能性。



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