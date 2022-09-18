在电影界站稳脚跟的偶像出身演员！出演作品过半票房成功，网赞：「经常忘记他们是偶像」

近日有韩国网友分享了他心中的4位偶像出身、在电影界拥有一席之地的演员，获得不少认同！

网友pick的这4位演员都是2世代之后的偶像，认为如无意外，将来也会不断有电影邀请他们出演。

1. 任时完



《正义辩护人》观影人次1137万，超过损益分界点



《想念哥哥》观影人次107万



《One Line》观影人次43万



《不汗党：坏家伙们的世界》观影人次94万



《紧急迫降》观影人次205万



此外，任时完和千玗嬉连袂主演的悬疑电影《原本以为只是手机掉了》已拍摄完毕，改编自日本的同名小说，讲述一名平凡的工薪族掉了记录自己所有信息的手机之后，生活逐渐陷入崩坏危机的故事。



2. 都敬秀（D.O.）



《CART》观影人次81万



《纯情》观影人次24万



《哥哥》观影人次298万，超过损益分界点



《尸踪七号房》观影人次34万



《与神同行》观影人次1441万，超过损益分界点



《与神同行：最终审判》观影人次1227万，超过损益分界点



《摇摆狂潮》观影人次146万



和元真儿一同主演的韩版《不能说的秘密》也已於今年1月杀青，上映时间尚未公布。



3. 润娥



《机密同盟》观影人次781万，超过损益分界点



《极限逃生》观影人次942万，超过损益分界点



《奇迹：给总统的一封信》观影人次71万



《机密同盟2》观影人次354万，超过损益分界点、仍在上映中



和安普贤联袂主演的新片《两点的约会》也已经杀青，这是润娥和《极限逃生》导演李相槿二度合作，讲述拥有秘密的女人和住在楼上的男人每天见面发生的温暖搞笑故事。



4. 秀智



《初恋筑迹101》观影人次411万，超过损益分界点



《桃李花歌》观影人次31万



《白头山：半岛浩劫》观影人次825万，超过损益分界点



还有一部与汤唯、朴宝剑、郑有美和崔宇植一同主演的科幻片《Wonderland》，讲述名为「Wonderland」的人工智慧服务让人与深爱却已经离世的人进行视讯通话、获得心灵安慰的故事。这部片原本计划2021下半年上映，但至今未有确定消息T^T



韩网友：「任时完真的无可争议」、「一开始以为任时完就是演员出道的」、「无法想像没有都敬秀的《摇摆狂潮》」、「润娥的演技越来越好了」、「《初恋筑迹101》是正统爱情电影票房冠军，让秀智收获『国民初恋』称号」、「4位演员都很棒，经常忘记他们是偶像出身」、「我最爱的宝剑和秀智演恋人的《Wonderland》，今年能看到上映吗？」

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