【分集剧情】《小女子》孝璘「最害怕的画面」把仁珠吓到失魂，花英去世当晚现场影片曝光！（ep.5）

议员夫妻的双面生活逐渐被揭开，仁珠以为她可以跟元尚雅成为朋友，但事实果真如此吗？

tvN新剧《小女子》改编自同名小说，讲述贫穷但感情融洽的三姊妹，以各自方式对抗韩国最有钱有势家族的故事。 第5集里，人前光鲜亮丽、恩爱有加的议员夫妇，在夜晚无人知晓的时刻爆发矛盾，可怜的女儿被吓得瑟瑟发抖，竟要通过伤害自己获得平静......



*以下内容包含《小女子》第5集关键剧情！



「24小时演员」元尚雅

仁珠为了拿到新加坡的700亿而同意为元尚雅工作。 元尚雅对忍住说，她梦想成为总统夫人，所以在众多追求者中选择了野心最大的朴载相；为了衬托出丈夫实力出众，她故意表现出美丽无脑、爱慕虚荣的公众形象，24小时不间断扮演议员夫人这一角色。 即便被跟踪和限制出行，只要朴载相不伤害孝璘，一切她都愿意忍耐。



仁珠对尚雅的印象从「疯子」转为「可怜人」，道日则认为这些不过是尚雅的演技，笑仁珠对亲眼所见都信以为真，让仁珠感到困惑。



元将军的兰花

仁京和钟浩以拍纪录片的名义调查元将军资助的学校，发现一直针对她的同事张玛丽就是这里的校友。 仁珠看到钟浩在线人车祸现场捡回来的蓝色兰花，拿出自己在申理事事故现场捡到的兰花，比对后发现完全一致。 仁京意识到这些命案全部与朴载相有关，但还未来得及行动便被公司革职。



孝璘最害怕的画面

孝璘羡慕仁惠的绘画天赋，仁惠说她只是画下经常看到的恐怖画面，建议孝璘也如是尝试。 孝璘於是画下这一幕：暗紫色背景中，一个女子双腿悬空、仿佛和几件衣服并排挂在一起，脚上是一双红色高跟鞋。 仁珠偶然看到画后大惊失色，追问孝璘为何画下她朋友去世的模样。 孝璘没有回答，只是躲在车里看花英去世当晚的汽车行驶记录，仁珠惊恐地发现那晚去过花英家的人，就是朴载相。



下集预告里，仁京询问姑婆跟照片中的人是什么关系，姑婆露出紧张的神色。 仁惠认为孝璘是被兰花勾起深藏的记忆，仁珠悟到：「所有死亡都用兰花连接起来了。」 超期待今晚的发展！



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