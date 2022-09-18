八部没有后续消息、但希望可以拍出第二季的热门韩剧作品！你心中最大的遗憾是哪一出电视剧呢～

活得越久，遗憾越多啊～！！！TAT

最近真的有非常多好看又热门的韩剧准备推出第二季，但想必也有一大堆疯狂被敲碗第二季，却始终无消无息无定案的好作品！成为你人生中最大的遗憾…。

M编今天整理了八部口袋名单跟大家分享，但肯定是会有遗漏的！所以也欢迎大家留言分享一下你最想看到第二季推出的韩剧作品喔～

▼2022年Watcha《语意错误》讲述如机器人的理工学弟－秋尚宇（朴宰灿 饰），遇上放荡不羁的视觉设计系学长男－张宰英（朴栖含 饰），两人一起制作手游，经过意外碰撞后萌生爱情的浪漫故事。虽然编导都说过很想拍第二季，但是目前还没有确定的消息，重要的是…大家一定会先等朴栖含明年底退伍的！



*电影版预告：



▼2021年Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》讲述对这个世界毫无期待的前科者－曹尚久（李帝勋 饰），与患有亚斯伯格症候群的青年－韩可鲁（陈俊翔 饰）一起营运「天堂移居」遗物整理公司，逐渐领悟到人生、死亡的温情故事。这部剧看了绝对会哭到不能自己，演员们都很有意愿再次接演，但官方始终没有续季的消息真的好遗憾，希望有生之年可以等到。



▼2019年tvN《爱的迫降》讲述因意外被迫在北韩降落的财阀继承人－尹世理（孙艺真 饰），与隐藏、守护并爱上她的朝鲜军官－李正赫（炫彬/玄彬 饰）之间跨越国界的浪漫爱情故事。两人在现实中也成为了真正的夫妻，看来只要他们点头，一定是会让各大制作公司抢破头求拍第二季的吧！XD



▼2019年SBS《浪行惊爆点VAGABOND》讲述动作替身演员－的车达建（李升基 饰）原本过著平凡生活却意外被卷入阴谋坠机事件，与国情院特务－高海丽（秀智 饰）携手调查找出真相的故事。本剧拍摄规模与演员阵容都相当浩大且留有伏笔、仍旧有超多疑点，但似乎是相当困难达成续拍，目前也无续季消息。



▼2019年tvN《德鲁纳酒店》讲述负责经营酒店的精英－具灿星（吕珍九 饰），成为「德鲁纳酒店」的人类经理，与像月亮般高傲美丽的社长－张满月（IU/李知恩 饰）一起经营酒店招待鬼魂的故事。一整季的故事相当完整，但这个题材跟故事架构以及演员阵容…等等，不拍第二季真的是太可惜，至今仍有许多忠实观众在等待著。



▼2018年OCN《火星生活》讲述因为突发事件穿越到过去的警察－韩泰柱（郑敬淏 饰），为了恢复原来生活与1988年的重案组警察－姜东哲（朴诚雄 饰），联手调查、解决连环杀人案的故事。这部剧最可恶的点就是内容超好看又留下伏笔，两位主角之后又合作了韩剧《当恶魔呼喊你的名字》和电影《大巫家》，但大家最想看的续作还是《火星生活》啊啊啊啊。



▼2018年tvN《Live：辖区现场》由李光洙和郑有美主演，以警察局里发生的事件为中心，讲述努力维护日常重要价值及正义的警察们之间喜怒哀乐的故事。真的是将警察的日常与无奈拍得相当彻底，也引发许多观众共鸣，非常值得拍出第二季的作品。



▼2016年tvN《Signal 信号》可以说是许多人心中的最强神剧，由李帝勋、赵震雄、金惠秀（金憓秀）主演，用一台无线电将两个时空线串联在一起办案，剧中许多经典台词与桥段至今仍令人印象深刻，虽然中间断断续续有续季消息，却始终无法定案，原班人马更是难上加难，我们能否等到出续作来临的那一天呢？



除了上述的作品之外，你心中也有虽然没有定案消息，却渴望看到第二季的作品吗？欢迎留言跟我们分享！

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