【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：《依法相爱吧》及《小女子》急升直追啊！

这星期只有２部新剧开播，就是《精神教练诸葛吉》及《Blind》，大家可以在这周六日观看！如之后大家有看以上的剧或其他正在ON档的，都记得进来评评分喔！

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（九月）第２周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――KBS《说出你的愿望》：9（播至第１２集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――Netflix《毒枭圣徒》：7.9（共６集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――tvN《小女子》：7.7（今晚播出第５集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.3――KBS《依法相爱吧》：7.7（今晚播出第４集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.5――MBC《黑话律师》：7.2（今晚播大结局）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.6――JTBC《模范刑警2》：6.7（今晚播出第１５集）

【台湾由爱奇艺台湾站、LINE TV播出】

NO.7――SBS《今日的网漫》：6.2（今晚播大结局）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.8――ENA《Good Job》：6.1（播至第８集）

【台湾由iQIYI、LINE TV、远传friDay影音、Hami Video播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.9――KBS《现在很美丽》：5.9（今晚播出第４９集）

NO.10――Kakao TV《偶然的田园日记》：5.5（播至第６集）

【台湾香港都在Netflix播出】



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