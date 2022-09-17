【K社韩文小百科】1次婚礼，2次求婚！韩国MZ世代之间超流行的新结婚形式，专家：现代人对婚姻认知的改变

在韩国，这类独特的结婚方式在MZ世代之间流行起来。

MZ时代（1980年初-2000年初出生的人）之间最近流行起了「二次求婚」，花样虽多，核心流程则是入住高档酒店，交换结婚戒指，并拍下认证照，上传到各自的社交网站上。 而在高级餐厅里，精心准备的、询问结婚意愿的「第一次求婚」越来越没有了存在感，似乎只存在在影视剧中。



越来越多的年轻人钟爱「二次求婚」，不少有过相关经历的新人们纷纷通过SNS传授经验，究其原因除了可以共同创造美好的回忆之外，还有：

△根据个人喜好重新挑选结婚戒指

△第一次求婚的答谢礼（被求婚者送给求婚者）

△疫情延误婚礼等理由

非常符合MZ世代既追求趣味性，还注重「实用性」和「两性平等」的性格。

新生事物的产生往往带著批评声，这类全新的结婚方式也遭到了诟病，被吐槽的最大原因就是「浪费钱」，毕竟筹备一次婚礼所需费用不在少数，二次求婚所需的一系列开销往往不低於第一次求婚。相关业界人士透露，某豪华酒店提供「套房求婚套餐」，包括用鲜花装点的红毯、香槟、婚礼管家等全套求婚服务，一晚的价格最低为230万（韩币，下同），虽然价格不菲，但预约已经接到了10月的第三周。



韩国网民们也对「二次求婚」展开了热烈的讨论，有网友留言：「爱马仕、LV、香奈儿，随便一个包包+星级豪华酒店一晚住宿至少要1000万」、「因为爱情而结婚，这句话似乎已经变成了很久以前的话语，蛮伤感的」、「穷人都不配结婚等」、「花自己的钱，外人为什么要管那么多」等。



对於此种现象的产生，社会学家们则有完全不同的看法，专家们称这是现代人对婚姻认知的改变，从「家族间的结合」转变为了「当事人之间的事情」，也因此仅邀请近亲和少数好友出席的小型婚礼应运而生，备受当代年轻人的喜欢。

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