【KSD評分】韓星網讀者親自評分選出：《依法相愛吧》及《小女子》急升直追啊！

這星期只有２部新劇開播，就是《精神教練諸葛吉》及《Blind》，大家可以在這週六日觀看！如之後大家有看以上的劇或其他正在ON檔的，都記得進來評評分喔！

每個星期，小編都會整理出由韓星網讀者們為韓劇評分的數據，提供大家參考，一起來看看本月（九月）第２週的分數吧！不曉得有這個訊息？趕快點進連結，幫自己正在追看的作品給個分數！（上星期的評分結果可以看這裡）

NO.1──KBS《說出你的願望》：9（播至第１２集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.2──Netflix《毒梟聖徒》：7.9（共６集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──tvN《小女子》：7.7（今晚播出第５集）

【台灣香港都在Netflix播出】

NO.3──KBS《依法相愛吧》：7.7（今晚播出第４集）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.5──MBC《黑話律師》：7.2（今晚播大結局）

【台灣香港都在Disney+播出】

NO.6──JTBC《模範刑警2》：6.7（今晚播出第１５集）

【台灣由愛奇藝台灣站、LINE TV播出】

NO.7──SBS《今日的網漫》：6.2（今晚播大結局）

【台灣由friDay影音播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.8──ENA《Good Job》：6.1（播至第８集）

【台灣由iQIYI、LINE TV、遠傳friDay影音、Hami Video播出；香港由黃Viu煲劇平台播出】

NO.9──KBS《現在很美麗》：5.9（今晚播出第４９集）

NO.10──Kakao TV《偶然的田園日記》：5.5（播至第６集）

【台灣香港都在Netflix播出】



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