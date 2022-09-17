韩剧男主被爆用药有反转！李尚宝澄清自己并非吸毒，而是「因家人离世，在服用忧郁症药物 」

上周末被爆料用药且在街上奔跑的演员确实是李尚宝，但他出面澄清「真的没有吸毒」，也拿出了医院的检验报告自清。

近期，韩国媒体大肆报导40代知名男演员被爆吸毒案，警方接获「疑似有吸毒男性在大街上奔跑」的举报后出动逮人，随后更公开了事件的主角是出演过韩剧《RUGAL》、《私生活》以及主演过日日剧《基督山小姐》的李尚宝。



但在几天过后，事情出现了反转的局面，李尚宝接受媒体采访，指出在医院检测时，毒品反应是呈现阴性，指控警方误判。当天被逮时接受的毒品快速检测试剂虽然出现「阳性反应」，但后来前往医院再做了一次检测，结果是阴性。



因为上述状况被冠上了吸毒演员的标签，让他有苦难言，他的确有用药，但服用的是抗忧郁的药物，当天秋夕因早先家人相继离世（父母姐），让人格外感伤，在吃完药物后又喝了啤酒，才会导致自己精神状况不济，他也明白以后不能再这样子了。



被警方逮捕时，他有强调自己并没有吸毒，更从来没有碰过毒品，他会反省自己的行为，但绝对不是吸毒演员，希望大众可以谅解。（目前双方各执一词，警方主张检测结果为阳性有使用毒品反应，并送往国科所进一步调查）



▼YTN 报导片段：



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