没完没了的寻宝记！《猎钻缉凶》悬疑小说般开放式结局招来两极评价，到底是烂尾还是编剧神来一笔呢

小编个人觉得很精彩耶！

《猎钻缉凶》（ADAMAS）从开播以来讨论度就较同期戏剧低迷，15日已播出第16集大结局，没想到招来各社群网站上全球网友强烈的批判。

第16集结局内容，宋秀玄（池晟 饰）惨遭李组长（吴代焕 饰）毒手并弃之大海，河宇信（池晟 饰）面对李组长的挑衅仍开枪，让特搜本部逮捕李组长，接著因为失去宋秀玄而陷入悲伤之中。



另一边尹太阳（朴惠恩 饰）没有对殷惠秀（徐智慧 饰）下手，因为殷惠秀给了更吸引她的提议。尹太阳选择让权贤祖瘫痪――用姐姐尹秘书对她做过的方式――让尹秘书变得不幸。



李组长接受讯问时强调特搜本部与A组无异，拖时间等待上级指示。河宇信听懂了李组长的言外之意――掌控他的人是殷惠秀。河宇信拿著阿达玛斯和殷惠秀交易，殷惠秀也让李组长选择：接受审判扛下所有罪名，还是逃跑被击毙。



海松终究在殷惠秀的庇护之下安然无恙，无论金瑞熙（李秀敬 饰）撰写的报导真实性多高，全都无人相信。河宇信决定用自己的长才将一切撰写成小说，并且强调「与实际案件无关」，想用反方式藉此引发关注。



故事最后，河宇信又收到了一封匿名信写著：「宋秀玄还活著，寻找阿达玛斯吧」，他来到宋秀玄失踪的海边，手上拿著真正的阿达玛斯……



直到最后都没能揭晓宋秀玄究竟是生是死，《猎钻缉凶》采开放式结局让网友骂惨！许多网友满头问号、无法接受这样的结局，有人直言「烂尾」，也有人怒喊：「千万不要来第二季！」推特上网友创意十足，用图片表示自己看完的情绪「很复杂」，或是直言：「阿达玛斯又被河宇信伪造，有其父必有其子。」



#AdamasEp16 #SpoilerAlert



Ini kampret sih endingnya....



1. "Song Suhyeon still alive. Find Adamas", kalimat ini jd ending scene gantung yg bikin bertanya2 gmn nasib Suhyeon?







cont- pic.twitter.com/F1fY622tdW — (@FajarAbhirama09) September 16, 2022

不过，亦有不少网友给予正面评价，认为《猎钻缉凶》从情节不断的把观众玩弄於股掌之间，到最后的开放式结局，「就是部悬疑小说」，反倒称赞编剧这样的手法。更有网友点出重点：只要阿达玛斯还在，争夺战就会层出不穷上演。

结局金瑞熙与河宇信的对话也有可能是整部剧的重点：真实的报导不一定有人相信，虚构的小说却有人愿意相信，又或者说：报导也许都经过捏造，小说反而才是真的。你们觉得呢？

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