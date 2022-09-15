《毒枭圣徒》或惹外交危机！苏里南外长不满「毒品国家」描写、抗议韩国政府，韩大使馆叮嘱侨民注意安全

以真实缉毒案件为原型的Netflix新剧《毒枭圣徒》公开后好评如潮，但故事背景国家苏里南则认为该剧将其描述为「毒品盛行之地」，向制作方及韩国政府提出抗议。

《毒枭圣徒》讲述韩国民间企业家因为横行於苏里南的大毒枭而被冠以污名，别无选择下加入国情院的秘密任务，冒著生命危险前往苏里南的故事，原型来自2000年代初发生的真实案件。 由两大影帝河正宇、黄晸珉连袂主演，剧情精彩紧张，9月9日上线后仅5天就冲进Netflix全球影集排行榜第3名。



据当地媒体报道，苏里南外交部长兼国际商务和国际合作（BIBIS） 部长Albert Ramdin於12日公开表达不满，称无法接受该剧将苏里南描述成毒品盛行的国家，强调苏里南现今已没有毒品交易：「苏里南因为有几年是毒品运输国家而带有不好的形象。 一直在努力为改善形象，但如今因为Netflix的《毒枭圣徒》再次被置於不利境地。」

Albert Ramdin表示将对包含Netflix在内的制作方采取法律措施、向驻苏里南美国大使提交抗议信，还有意通过外交渠道向韩国政府表达抗议。



对此，韩国外交部官员15日透露称尚未收到苏里南政府就此问题发表的任何正式声明; 韩国驻委内瑞拉大使馆则发布公告，叮嘱居住於苏里南的韩国人注意安全、必要时申请援助。 Netflix目前未作出回应。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻