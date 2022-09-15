[分集剧情]高甜警告!《依法相爱吧》不用暧昧好直白「想亲你」〜李世荣李升基一吻重启罗曼史！（EP4）

[有雷]《依法相爱吧》快速进展的爱情线让观众们看到嘴角上扬〜李升基与李世荣终於不再隐藏爱意直接亲下去！从Law Café的夜间入侵与失窃事件竟查出受虐儿真相，也让李升基与李世荣重新思考各自的家人在生命中的位置。「我想和你成为其他关系」李世荣拒绝李升基称彼此是兄妹家人，直接表白还献吻了！

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《依法相爱吧》金宥利（李世荣饰）目睹店内一团乱还血迹斑斑，差点引发恐慌症发作，金正浩（李升基饰）及时赶到，并要求宥利必须与他同住！宥利与正浩仍与警方不断讨论是否为寻仇者所为，而都韩建设的确派人来捣乱，也发现金宥利的父亲死於旗下工厂的事故。只是宥利对於在现场隐隐约约看到的一位长发小女孩，始终相当挂心。



金宥利眼中过度热心的前男友房东，让她不停逼问正浩的真正意图，正浩始终说不出喜欢，而只表达「不愿意丢下你一个人」的关心，所以晚上也要求到宥利家睡地板。宥利也表达自己对於正浩总是在危急时刻对她如此温柔而心烦意乱，正浩还趁机更近距离看著她让她急得闪躲，不过正浩却露出满意的微笑。



宥利接到了一位母亲的投诉，说有邻居男子跟踪又偷拍她。一问之下男子说出那位母亲似乎有怪异之处，她应该有两个女儿，平时却总是只看到一个，宥利透过监视器也发现有个小女孩夜间常常从二楼爬入咖啡厅内，於是与警方共同来到这位母亲住所，发现小女孩平时似乎被狗炼拴住限制行动，不过却已失踪多日。母亲情急之下更拿刀划伤了金正浩。



金正浩动用过往检察厅的人脉暗中调查，而父亲也趁机与他见面，父子之间的情感似乎仍存在著裂缝。而失踪女孩的妹妹前来找宥利求助，透露姐姐的行踪却担心她回来将继续受虐。最后终於顺利协助这对姊妹找到之前对她们非常疼爱的寄养家庭，让她们终止受虐，再度享受被爱的幸福。



家人不是你人生的全部，如果发现需要分开生活会更愉快，那也不失为一种选择。宥利奔向了正浩，还直球表白「我想亲你」，此时正浩还拿出那套兄妹理论，不等他说完宥利早已献上一吻（甚至是两次），看起来正浩也将开始放弃自己原有的矜持，虽然自己身世与都韩建设有关，保护宥利的心是不会变的！



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