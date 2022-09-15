《青春MT》朴叙俊忆起街头狂奔戏码对跑步曾产生阴影；黄寅烨与徐玄振合作曾请教池昌旭！

韩国全新特别综艺《青春MT》，大家看了第一集了吗？

当中云集《云画的月光》、《梨泰院Class》和《魔幻之音》的十五位人气演员共同主持，节目在中秋期间首播后，掀起网上热话！除了因为华丽的演出阵容堪比年末盛典，演员间互相爆料也让粉丝笑声四起、欲罢不能！



《青春MT》由金成允导演担任制作人，号召他曾执导过的三部电视剧、合共十五位演员展开为期四日三夜的秘密拍摄，三组队员汇合后随即前往录制现场，期间也忆起昔日的拍摄点滴！《梨泰院Class》权娜拉透露当时曾与朴叙俊、金多美在梨泰院拍摄街头狂奔戏码，结果短短一分钟的戏份竟让他们跑足五小时，令热爱跑步的朴叙俊从此产生阴影：「那次之后我再也没办法跑步了⋯」权娜拉更自言「真的快跑到哭」！而未能到场的女主角金多美也藉著视讯与拍档隔空合体，让该剧粉丝兴奋不已！



《魔幻之音》几位主演谈及近况时，黄寅烨透露当时正忙於拍摄韩剧《为何是吴秀才？》，因为首度挑战「成人演技」而紧张不已，更自爆一度致电「吻戏匠人」池昌旭求救：「第一次出演爱情片，拍摄那种⋯激烈爱情的场面时，如果上网搜寻的话，总是会看到池昌旭前辈，所以我给前辈打了电话，请教一下该怎么做；然后我对徐玄振前辈说，因为我是第一次演，向池昌旭前辈请教了，她马上爆笑！」「师傅」池昌旭即时「超害羞」，直呼不敢当！



十五位演员安顿行李后，马上投入团体活动，岂料朴叙俊屡战屡败，被封「游戏黑洞」，场面搞笑；而在下集预告中，外表高冷的黄寅烨更被女鬼吓到跳起，意外圈粉一众哥哥，令人期待他的可爱表现！



《青春MT》是一部以韩国演员为主的综艺节目，十五位人气演员除了参与各种集体游戏增进感情，也藉著远离烦嚣的小旅行，累积新的友情和缘分，节目逢星期五在「黄Viu煲剧平台」播出，香港观众可以免费观看！



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