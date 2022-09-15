《毒梟聖徒》或惹外交危機！蘇里南外長不滿「毒品國家」描寫、抗議韓國政府，韓大使館叮囑僑民注意安全

以真實緝毒案件為原型的Netflix新劇《毒梟聖徒》公開後好評如潮，但故事背景國家蘇里南則認為該劇將其描述為「毒品盛行之地」，向製作方及韓國政府提出抗議。

《毒梟聖徒》講述韓國民間企業家因為橫行於蘇里南的大毒梟而被冠以污名，別無選擇下加入國情院的秘密任務，冒著生命危險前往蘇里南的故事，原型來自2000年代初發生的真實案件。 由兩大影帝河正宇、黃晸珉連袂主演，劇情精彩緊張，9月9日上線後僅5天就衝進Netflix全球影集排行榜第3名。



據當地媒體報道，蘇里南外交部長兼國際商務和國際合作（BIBIS） 部長Albert Ramdin於12日公開表達不滿，稱無法接受該劇將蘇里南描述成毒品盛行的國家，強調蘇里南現今已沒有毒品交易：「蘇里南因為有幾年是毒品運輸國家而帶有不好的形象。 一直在努力為改善形象，但如今因為Netflix的《毒梟聖徒》再次被置於不利境地。」

Albert Ramdin表示將對包含Netflix在內的製作方採取法律措施、向駐蘇里南美國大使提交抗議信，還有意通過外交渠道向韓國政府表達抗議。



對此，韓國外交部官員15日透露稱尚未收到蘇里南政府就此問題發表的任何正式聲明; 韓國駐委內瑞拉大使館則發佈公告，叮囑居住於蘇里南的韓國人注意安全、必要時申請援助。 Netflix目前未作出回應。



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