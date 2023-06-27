「百想」后女神大战再开打【2023青龙电视剧大赏】完整入围名单：视后PK《黑暗荣耀》宋慧乔VS《安娜》秀智

【2023第2届青龙电视剧大赏】即将在七月中举行，来看看你心仪的作品和演员有没有入围吧～！

2023「青龙系列大奖」率先公开了【青龙电视剧大赏】的入围名单，关注度最高的就是「最佳女演员奖」的视后得主，《黑暗荣耀》宋慧乔和《安娜》秀智都分别在这两部作品中，有了突破性的演出和表现，广受好评，所以大众也相当好奇，这一届的评审委员究竟会把奖颁给谁呢？



而【2023青龙系列大奖】将会在7月19日晚间20:30举行颁奖典礼，由KBS 2TV转播。

▼目前公开的「电视剧类」完整入围名单有…

「最优秀作品奖」

《黑暗荣耀》

《身价》

《毒枭圣徒》

《弱美男英雄Class 1》

《地下菁英》



「最佳女主角奖」

《黑暗荣耀》宋慧乔

《安娜》秀智

《天外谜踪》全汝彬

《争锋相辩》郑丽媛

《离别的食谱》金瑞亨

「最佳男主角奖」

《身价》陈善圭

《毒枭圣徒》河正宇

《真剑胜负》都敬秀

《地下菁英》崔岷植

《旧案寻凶》李星民

「最佳女配角奖」

《黑暗荣耀》林智妍

《诱饵》李伊利雅

《安娜》郑恩彩

《地下菁英》金姝怜

《旧案寻凶》景收真

「最佳男配角奖」

《黑暗荣耀》朴成勋

《身价》张栗

《毒枭圣徒》赵佑镇

《安娜》金准韩

《地下菁英》李东辉

「最佳新人男演员奖」

《弱美男英雄Class 1》朴志训

《Island》车银优

《青春应援Cheer Up》裴仁爀

《放学后战争活动》文相敏

《放学后战争活动》金基海（金起楷）

「最佳新人女演员奖」

《第三人称复仇》辛睿恩

《黑暗荣耀》车珠英

《放学后战争活动》权恩彬

《青春应援Cheer Up》韩智贤

《触G核心》安喜延（Hani）

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