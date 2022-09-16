没有韩国人没看过这张照片～最完美证件照的范本就是她：美到被网站盗用！

只要是韩国人，必定看过这张证件照！！！

标准的鹅蛋脸，精致的五官，白皙的皮肤，干练整洁的发型，还有令人信服的浅笑，只要你会上网，就绝对看过这张照片，该照片堪称证件照范本，而照片里的主人公就是女演员李主傧。



李主傧曾经解释过让她出圈的那张证件照片其实是为了用作电视剧道具而拍，她也将这张照片上传至个人的社交帐号，获得不少网友大赞「这样的神仙颜值太不科学！」但随后这张照片也遭许多诈骗网站盗用她，引起了不少法律纠纷，让李主傧十分困扰。



李主傧之前出演了Netflix的《纸房子：韩国篇》，饰演韩半岛统一造币厂会计部员工「尹尾善」，同时是造币厂厂长赵泳旻（朴明勋 饰）的婚外情对象，因为长相甜美，气质出众，被观众们赞为「最美会计」。 李主傧也并非是空有颜值的「花瓶演员」，《纸房子：韩国篇》里全素颜出镜，完全不在乎容貌，和金智勋在紧张的挟持与对峙戏份中迸发出火热的化学反应，再加上热辣的19禁场面，实在太HOT了。



别看李主傧长得娇娇弱弱，其实超具运动天赋，11岁开始练习拳击，还在2004年举办的「青少年女子业余拳击大赛」上获得冠军。 而芭蕾舞也是她最爱的一项运动，经常在个人社交网上上po出跳芭蕾舞的照片，柔软度和韧性一流，看似是娇美人实则力量型，今后走美貌「打女」路线也很不错。



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