疑似BTS V&BLACKPINK Jennie同游照再被公开！亲吻、祈福很甜蜜！同日G-Dragon参加女模生日派对上热搜

疑似BTS V&BLACKPINK Jennie同游照再被公开！亲吻、祈福很甜蜜！同日G-Dragon参加女模生日派对上热搜

明星   2022年9月16日   星期五09:12   Tracy  

（封面图源：IG@xxxibgdrgn、@jennierubyjane、fb@BTS (방탄소년단) ）

防弹少男团V和BLACKPINK Jennie新一轮合影曝光。

16日，韩国各大网站出现了多张疑似是V和Jennie的情侣照，亲吻、互拍、祈福，两人看上去十分幸福。 这组照片被推测是今年5月V和Jennie首次爆出恋爱绯闻的「济州岛同游」时期的照片。

照片一经曝光就在粉丝间炸开了锅，众人留言表示：「怎么看都是V和Jennie啊」、「如果真的在谈恋爱，公司应该会公开」、「感觉又是PS的照片」等。 这次HYBE娱乐和YG娱乐依旧保持沉默，未对照片做出任何回应。

16日下午1时（韩国当地时间），BLACKPINK将发行第2张常规专辑《BORN PINK》，两天前她们在位於首尔圣水洞的某复合文化空间内举行了Private Listening Party（私人邀请-专属派对），邀请了知名演员、歌手、 名人等率先聆听新曲，据说极其私密，连经纪人都不能进入。 而Jennie的现任绯闻男友V也是被邀请的嘉宾之一，当晚出席了派对活动。

另一边，Jennie的前绯闻男友G-Dragon也在同一天登上了韩网今日的热搜，原因则是他参加了女模安雅凛（音译）和双胞胎妹妹的生日派对。 安雅凛在个人IG上公开了派对现场照，除了GD之外，宾客中还有Sistar的宝拉、演员李洙赫、2NE1的Sandara Park等。 安雅凛妹妹的SNS上po出了GD和李洙赫的合影，GD也转发到了自己的SNS中。
（图源：安雅凛/GD IG截图）

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