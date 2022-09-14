[分集剧情]《依法相爱吧》败诉女王李世荣入坑吧！李升基「西装LOOK＋摸头杀＋雨中披外套＋公主抱」撩到她心动！（EP3）

[有雷]《依法相爱吧》有别於一般法庭戏码，虽说也是律师的故事，但李升基与李世荣的甜甜暧昧更有看点。人称「败诉女王」而擅长和解的李世荣，秉持「好律师不让委托人上法庭」的信念，用独特方式为市井小民解决困扰，李升基则在一旁守护著莽撞的她，剧情越来越甜〜

以下为防雷线



《依法相爱吧》第一宗案件就要解决扰人噪音问题，委托人最后虽然顺利被从屋顶救下，金宥利（李世荣饰）却仍自责因话语刺激了委托人，幸好由金正浩（李升基饰）摸头安慰加陪吃宵夜才平复情绪，不过金宥利仍按捺不住小鹿乱撞的心跳，是否即将入坑迷上眼前的金正浩呢？



虽然委托人后来表示是自己的情绪出了状况，层间噪音使他变得烦躁，金宥利仍主张应提告建商，还找来了居民们大开说明会，不过此时金正浩却抱持相反意见，认为提告并无法解决眼前的生活，让宥利与他之间又燃起战火。不过正浩想出妙计，也是必须扯入都韩建设正要验收的豪宅别墅，把事情闹大，才能让对方正视这个问题。



正浩与Law Cafe成员们组成一个乐团，各自在相邻不同楼层与房间演奏乐器并透过直播成为合奏表演，展现在不同建物中他们合奏时的和谐度，即表示他们能清楚听到隔壁乐手的演奏。影片在网路上一发表，正浩与宥利自然被都韩集团法务组约谈。宥利成功争取到每一住户的赔偿金额，甚至还带了即将验收的豪宅的投资者们，看看都韩集团是如何偷工减料，让对方感到相当棘手。



不用上法庭就打了成功的一仗，宥利相当开心淋著雨，正浩却担心她感冒而贴心为她披上了外套。开心之余宥利晚间回到店内，却发现有人闯入而现场搞得一团乱，甚至有大片血迹，正浩及时赶到，担心宥利恐慌症又发作而要她闭上眼睛，更将她公主抱起来以免踩到地上的血迹，宥利害怕之余也又再度心跳加速！



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻