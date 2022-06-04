韩国恋综玩好大！《Change Days 2》男女初次约会超心动，真相却让人惊掉下巴！

韩国的恋爱综艺虽然没有西方那种满满热辣身材，但是在伦理纠葛方面依然是令人望尘莫及的水准......！

近日韩国素人恋爱综艺《Change Days 2》的一则片段在网上引起疯狂讨论。 片中女生是27岁的Pilates院长崔熙贤，男生是今年26岁的演员闵孝基，两人都是彼此的理想型，第一次见面聊天就十分投机。

男生只是说了一句「今天风很大」女生就笑得超开心，还不停用手摸头发（心动的表现）。 男生说很喜欢济州岛、来过很多次，女生立即表示老家就是济州岛，男生甚至一下就猜出女生家具体所在区域，还说在那边有难忘的回忆。



男生喜欢钓鱼，刚好女生也是钓鱼高手；女生喜欢吃烤肠，刚好男生也喜欢。 女生兴致勃勃地计画第一次约会的行程，男生默默听著，看向她的眼神快要流出蜜来~



女生说今天穿的太正式、想换身舒适的衣服，男生也有同感并立即接话：「下次我们再去哪里的话，就放松地见面吧。 」连「想要继续见面」的资讯都放出来了！很明显两人都对对方有好感，毕竟第一次见面就发现这么多共同点相当难得，聊天过程也愉快顺利，连嘉宾们都尖叫著感叹他们是天作之合。 正当观众以为马上要开始一段甜蜜恋情时，反转来了~



其实这两人都各有恋人！女生有一个交往5年的男友，男生也有在一起一年半的女友......



实际上，参加这个节目的是4对素人情侣，他们都是交往多年、对彼此失去激情，所以来到节目中互换另一半探索新的可能性，并将要在最后做出决定：是要修补恋情？ 还是追求新欢？ 又或者两者都不选，干脆回到一个人？



韩国网友纷纷被这节目片段震惊：「当著恋人的面出轨耶」、「天啊，在现场看男友跟别人搞暧昧吗」、「开头觉得好甜蜜心动，看到最后超无语」、「我看了什么？ 头晕晕」、「好辣，这里真的是韩国吗？ 」、「第一季很好看，第二季终於来啦」、「再次做好扶额的准备」。

这档由Kakao娱乐制作的恋爱综艺《Change Days 2》在Netflix有同步更新，中文名「交换情侣」，第二季第一期已经公开，感兴趣的朋友可以去一探究竟啦XD



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