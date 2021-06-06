《Change Days》这档韩综将拆三对CP交换另一半约会！被骂「把三观毁到炸裂、为劈腿合理化」

韩国综艺一向喜欢引领新风尚，这次一档新综艺公开后不仅没被观众叫好，甚至引来大批责难声。

韩饭圈里谁没有几个追看的综艺呢？ 《超人回来了》、《Running Man》、《我家的熊孩子》、《认识的哥哥》、《新西游记》、《尹食堂》、《大逃出》等，从治愈类慢综艺到居家观察类综艺，再到爆笑类真人秀，总会找到你喜欢的类型。不得不说韩国综艺圈的PD和编剧们脑洞特别大，推出了多种多样的节目供观众们选择，除了《我们离婚了》找来了离婚的艺人们让他们重新同居，震毁了所有观众的三观之外，可以说韩综历史上似乎没有太大的黑历史。



▲TV朝鲜《我们离婚了》官方海报

最近Kakao TV推出了一档疯狂在道德底线上试探的综艺《Change Days》，找来了三对素人情侣出演。主题则是让认识多年、缺乏心动感觉的男女朋友，互换另一半去约会，最后再决定是要跟现任爱人维持恋爱关系，或者展开新的缘分！节目标榜这是一项情侣重制计划，由因长期恋爱、工作、性格和倾向、恋爱方式的差异等等，各自不同的原因，而失去心动的20代、30代恋人们，去寻找「 新开始」的可能性。



▲Kakao TV《Change Days》官方海报

但...这不就是互换伴侣约会，是为他们提供劈腿可能性吗？试想一下正常情侣，能做到不介意恋人和其他异性朋友独自外出旅行，让他们享受情侣间的心动感觉吗？节目里更有女生对别人的男朋友说出：「你是最适合结婚的人！」或者男生对别人的女朋友说出：「是因为现在太有趣了吗？ 怎么今天一点也没想到女朋友...」等这类的话语...



▲Kakao TV《Change Days》截图

虽然该档节目收视率还算不错，但观众们的评论多是负面，表示「我想骂死制作组，这是让他们合法劈腿的节目啊」、「出轨伪装成浪漫的模样」、「节目组工作人员的恋人怎么不来参加呢」、「《动物世界》的人类篇」等。不知道《Change Days》的制作组有没有听到观众们的心声了？



「首图：YouTube@Kakao TV《Change Days》」

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