又是爆哭时刻！《今日的网漫》申大陆终和心伤和解，温心悟出道理：父母才是孩子的神（EP.14）

和父母的结经常是最难打开的，幸好申大陆做到了:)

《今日的网漫》13集，申大陆重新挖掘心底的阴霾去直视它，然而14集他却因此身陷了「画不出来」的窘况。

不是因为终於把事情倾吐予温心知道，而是因为他心中的阴霾就在他身边徘徊――申大陆的母亲出现了。申大陆的妈妈想重新见见儿子，不是想取得原谅，而是自己已罹患阿兹海默症，能记忆的时间不多了。



在病况被温心知情后，大陆妈妈也对温心说出当年的真相……妈妈把申大陆当狗炼住并不是故意想伤害他，而是因为申大陆曾误触瓦斯炉将自己陷於火海，妈妈为避免事情再次重演，不得已才会将申大陆炼住。



申大陆也许因为灾后压力症候群，对於火灾的事情一概不记得了，只记得被妈妈囚禁的记忆，那些记忆才会成了一辈子挥之不去的阴影。申大陆恍然大悟后，跑向客运站找寻要离开的妈妈，两人抱头痛哭。见此情景，温心亦悟出道理：父母才是孩子的神、是父母建构了孩子的世界。



此集播出后，许多观众都备受感动，表示自己「爆哭了一阵子」、「哭得很厉害」，或是祝福这对母子未来能够幸福、能多笑一些。

Naver TV上有几则留言特别长，有人评论《今日的网漫》就像网漫版的《Black Dog》（徐贤振与罗美兰主演），将「谁都不知道了网漫秘密」说出来，认为对网漫市场扩张很有利；有人认为编剧表现有点夸张，不过对於危机的高潮迭起写得很明确、让观众能适时的投入其中，「比起多角度解释的深奥作品，更喜欢这样每件事主题明确的作品。

除了申大陆的阴霾被化解，这集同时揭开了许冠英更多阴谋，他竟然用抹黑贴文的方式攻击Neon网漫！虽然不确定Neon网漫未来的走向，但预告显示张万哲向高层提案「Ginger Studio」计画，可能是提议另立一个网漫工作室创造商机。

▼15集预告



▼复习申大陆与妈妈感动相逢片段



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