耳膜要爆炸～刘在锡&池锡辰上《Gym钟国》天南地北聊还差点打起来XD 透露《Running Man》有新规划

看完这支影片真的会累XDD

金钟国的频道《Gym钟国》最新一集邀请了刘在锡，而刘在锡又「买一送一」带上池锡辰一同出现，三个人整集话题没停过简直吵翻天。

三个人从三星聊到腋毛，过程还一度因为池锡辰因为要调冷气温度踩了金钟国衣服，还有刘在锡不慎翻倒咖啡要了卫生纸而争执起来！三个人聊了25分之久，几乎没有一刻停歇，网友看的都说「看完耳朵要流血了」、「耳朵要爆炸了」。



值得注意的是，刘在锡提到和《Running Man》成员们讨论许久「想做我们自己想做的事」，因为很明白现在的影视产业变化，或许有机会能和OTT或其他平台合作，形式上有可能是谈话性节目。PD问到成员会不会有所变化，三个人肯定的说：「所有《Running Man》成员应该都要参与。」



其实《Running Man》之前就有过与Disney+合作的外传节目《Running Man向前冲》，但可能碍於行程的关系未能集合所有人，不过形式上确实比较丰富不限於玩游戏，就不晓得三人此次松口的节目企划何时会施行了。

▼快来看《Gym钟国》这支影片吧！要看真的要有心理准备，小编看完觉得耳朵超累XDD（可开英文CC字幕→自动翻译→中文）



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