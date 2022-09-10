《机密同盟2》做客《出差十五夜》，出师大捷让罗PD彻底慌了！炫彬增肌动作戏获赞：「和庶民不同感觉」

《机密同盟2》以动作戏和搞笑为主要卖点，柳海真和陈善圭不断称赞炫彬拍戏时超帅气、就像机器人一样，最后炫彬也不得不接受了这个设定XD

《机密同盟》2017年上映后好评如潮，第二部保留原班人马炫彬、柳海真和润娥继，并加入Daniel Henney饰演美国FBI特工Jack、陈善圭饰演新的反派角色。

五位主演做客《出差十五夜》时介绍说，这次不仅有任铁零、姜镇泰和Jack的三角合作，还有敏英在任铁零和Jack之间独自谱写的「三角关系」，比第一部更有看点。



陈善圭称赞炫彬的动作戏与众不同，偏重技术而非力量、十分优雅，完全没有庶民那种用蛮力的感觉。 柳海真亲自示范「庶民动作戏」是何种画风，让人瞬间理解XD



Daniel赞炫彬smooth到好似机器人，罗PD综合之后给出称号：「大韩民国最高档动作戏机器人。」 柳海真打趣说有时看著炫彬走远的背影会听到机器零件摩擦的吱吱声，让炫彬去充个电再回来。



玩人物Quiz时炫彬终於明白为什么大家都会站起来，因为真的太紧张XD不过演员们第一轮居然顺利通过，反而让罗PD十分慌张：「我以为一定会错呢......」润娥：「他好像很难过。」 炫彬：「声音语调都变了！」



柳海真和润娥在接下来的游戏中都出错，罗PD帮忙圆场说润娥是因为没有和柳俊烈合作过，柳海真跟著辩解：「我也没有和韩孝周合作过啊！」炫彬立即做出用拉链封住嘴巴的动作，请他安静XD



后来炫彬看到Jimin照片时也突然卡壳，十分懊悔。 罗PD：「下次Jimin玩这游戏时我让他也猜错你的照片，这样就same same了。」 炫彬愣了一秒，表示还是不要same same了XD



接下来大家接力玩传统游戏，必须5个人在规定时间内连续通过才算获胜，整个过程超级惊险！看完这期《出差十五夜》真的更想看《机密同盟2》，中秋连假期间各大电影院都有上映哦！



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