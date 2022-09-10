【KSD评分】韩星网读者亲自评分选出：9月新剧《依法相爱吧》《小女子》开播冲进TOP3

本周新剧强势登场，TOP.10排名也出现了大变动！一起点进文章看看现在最热门的ON档剧有哪些作品吧～。

每个星期，小编都会整理出由韩星网读者们为韩剧评分的数据，提供大家参考，一起来看看本月（九月）第１周的分数吧！不晓得有这个讯息？赶快点进连结，帮自己正在追看的作品给个分数！（上星期的评分结果可以看这里）

NO.1――KBS《说出你的愿望》：9（播至第１０集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.2――KBS《依法相爱吧》：7.5（播至第２集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.3――tvN《小女子》：7.3（今晚播出第３集）

【台湾香港都在Netflix播出】

NO.4――MBC《黑话律师》：7.2（今晚播出第１４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

NO.5――JTBC《模范刑警2》：6.7（今晚播出第１３集）

【台湾由爱奇艺台湾站、LINE TV播出】

NO.6――SBS《今日的网漫》：6.2（今晚播出第１４集）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.7――tvN《朝鲜精神科医师刘世丰》：6.1（全１２集，已播出大结局）

【台湾由friDay影音播出；香港由黄Viu煲剧平台播出】

NO.8――ENA《Good Job》：6（播至第６集）

【台湾由iQIYI、LINE TV、远传friDay影音、Hami Video播出；香港将在9/7开始在黄Viu煲剧平台播出】

NO.9――KBS《现在很美丽》：5.9（今晚播出第４７集）

NO.10――tvN《猎钻缉凶》（ADAMAS）：5.8（播至第１４集）

【台湾香港都在Disney+播出】

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