南多凛军中近况照公开！曾在剧中饰演李钟硕等少年时期，现在变得更加帅气、成熟了

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童星出身的南多凛曾在多部作品里饰演男演员的童年或少年时期，如：《花样男子》尹智厚（金贤重 饰）、《皮诺丘》奇河明和《当你沉睡时》丁宰璨（李钟硕 饰）、《只是相爱的关系》李康斗（李俊昊 饰）、《Radio Romance》池秀浩（尹斗俊 饰）、《过来抱抱我》蔡焘珍（张基龙 饰）、《狐狸新娘星》李修延（李帝勋 饰）、《Start-Up》韩志平（金宣虎 饰）、《魔幻之音》李乙（池昌旭 饰）等。

南多凛也曾以「特别出演」的方式展现强烈的存在感，如：《德鲁纳酒店》大洞井神、《某一天灭亡来到我家门前》网路小说作家等，近两年则主演《优秀巫师贾斗心》、《怪异》等。

2002年出生的他，选择在今年（2022年）入伍。南多凛曾在给粉丝们的文章里提到，他从小就想早点入伍，退伍后将作爲大人、作爲演员，向大家展现更好的面貌。近期，南多凛的母亲就通过官方Instagram分享儿子在军中的近况照，这是「一等兵」南多凛为数不多没有戴口罩的照片。看到南多凛更加成熟、帅气的模样，不少粉丝表示：「好期待退伍后的南多凛」、「未来一定要多多拍戏啊！」、「长得帅的都是欧吧」等。

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