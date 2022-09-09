冲出韩国走向世界！李政宰将主演「STAR WARS」新剧之《Acolyte》

影帝李政宰将作为主演活跃在「STAR WARS」（星际大战、星球大战）的系列中。

韩媒《亚洲经济》援引美国媒体「DEADLINE」消息称，李政宰将在Lucasfilm（卢卡斯影业）制作的Disney+全新「STAR WARS」系列之《Acolyte》中担任男主角，到底是个怎样的角色尚未有确切消息传出。Amandla Stenberg担任女主角，Jodie Turner-Smith也加盟出演。 《Russian Doll》的导演Leslye Headland将掌舵这套悬疑惊悚新剧，故事围绕在高等共和国时代的最后时日，一个由阴暗秘密和新兴黑暗力量组成的银河系展开。



「STAR WARS」系列在国际影坛颇具盛名，而李政宰则凭藉Netfilx的一部《鱿鱼游戏》火遍全世界，一举在美国Critics Choice Super Awards、Film Independent Spirit Awards、 美国演员工会奖多个颁奖礼上斩获重量级奖杯，作为亚洲演员闪耀全世界，而即将於9月12日举行的第74届Emmy Awards（艾美奖）颁奖礼上，李政宰还入围了本届的最佳男主角，挑战视帝头衔。



今年2月，李政宰与世界排名第一的艺人经纪公司Creative Artists Agency（CAA）签约，勇闯国际影视剧圈。 在前不久的采访中，李政宰透露：「接到来自国内外多部作品的演出提案，还在考虑拍摄《鱿鱼游戏2》之前到底要接下哪部戏。 」

此外，李政宰作为导演的处女作《猎首密令》在国际上也获得了认可，获邀参加多伦多国际电影节等多个国际影展，该影片还将於12月在北美正式上映。



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