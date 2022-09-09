南多凜軍中近況照公開！曾在劇中飾演李鍾碩等少年時期，現在變得更加帥氣、成熟了

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童星出身的南多凜曾在多部作品裡飾演男演員的童年或少年時期，如：《花樣男子》尹智厚（金賢重 飾）、《皮諾丘》奇河明和《當你沉睡時》丁宰璨（李鍾碩 飾）、《只是相愛的關係》李康斗（李俊昊 飾）、《Radio Romance》池秀浩（尹斗俊 飾）、《過來抱抱我》蔡燾珍（張基龍 飾）、《狐狸新娘星》李修延（李帝勳 飾）、《Start-Up》韓志平（金宣虎 飾）、《魔幻之音》李乙（池昌旭 飾）等。

南多凜也曾以「特別出演」的方式展現強烈的存在感，如：《德魯納酒店》大洞井神、《某一天滅亡來到我家門前》網路小說作家等，近兩年則主演《優秀巫師賈斗心》、《怪異》等。

2002年出生的他，選擇在今年（2022年）入伍。南多凜曾在給粉絲們的文章裡提到，他從小就想早點入伍，退伍後將作爲大人、作爲演員，向大家展現更好的面貌。近期，南多凜的母親就通過官方Instagram分享兒子在軍中的近況照，這是「一等兵」南多凜為數不多沒有戴口罩的照片。看到南多凜更加成熟、帥氣的模樣，不少粉絲表示：「好期待退伍後的南多凜」、「未來一定要多多拍戲啊！」、「長得帥的都是歐吧」等。

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