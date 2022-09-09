许光汉与郑雨盛双男神相遇原因，许光汉给答案原来是巧遇！还曝光郑雨盛搞怪合照姿势

小编不得不吐槽一下，郑雨盛大叔虽然自拍有待加强，但懂得用滤镜耶XDDD

近日前往韩国举行见面会的许光汉，除了既定行程之外也有个「小插曲」，就是和韩国影帝郑雨盛相遇，两人的合影引发网友广大回响。

*前情提要：‎这是什么美好组合！许光汉与郑雨盛双男神合影♥ 还传出与Super Junior拍摄节目



有网友表示这样的「双男神」合影太过难得，「羡慕遇到许光汉的郑雨盛，也羡慕遇到郑雨盛的许光汉」。也有网友对於郑雨盛年近50，却和30出头的许光汉站在一起毫无世代差异感到相当惊奇。同时亦有网友好奇两人为何见面、敲碗两人未来能合作。

两人为何会见面，许光汉后来也给出了答案：巧遇。许光汉发文：「Thank you 형（哥）！谢谢巧遇的招待。#跪」这才让人了解原来真的只是巧遇，并非刻意安排的场合，而且郑雨盛还邀请许光汉加入《猎首密令》（Hunt）聚餐。



一群人留下合影，画面中可见演员郑满植也在内，而郑雨盛的姿势完全成了亮，搞怪的凑近许光汉仰头望著，显见私下毫无架子、性格有调皮的一面。这篇贴文吸引了更多粉丝及网友「朝圣」，截至今日16.7万人点爱心。



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