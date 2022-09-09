都去看！《Biong Biong地球娱乐室》「全疯组」让罗PD都招架不住XD！老么安兪真怎么这么有梗

罗䁐锡PD的新综艺《Biong Biong地球娱乐室》「忙内」安兪真成为最新搞笑女。

熟悉韩综的老粉们都知道罗PD是韩综里的最强王者，全新的《Biong Biong地球娱乐室》被称为女版《新西游记》，邀请了笑星李恩智、OH MY GIRL MIMI、 Rapper李泳知和IVE安兪真，尤其是作为老么的安兪真完全出乎了大众对於女团成员的刻板印象，反转魅力拉满！



安兪真是人气女团IVE里人气成员之一，面容姣好，业务能力强，初看上去，就是那种非常敬业的标准爱豆形象，营业技能满分，大大满足了迷弟迷妹们对於爱豆是「喝露水长大的仙女」的幻想，然而一期又一期的《Biong Biong地球娱乐室》完全敲碎了大众的「爱豆滤镜」，万万没想到老幺竟然是最有梗的那一个。 做游戏时，罗PD要求成员们以「OO型」为结尾组词，其他人说出「脸型」之类的正常词汇，偏偏安宥真给出的答案是「镐童兄」（韩语中「兄」和「型」同音）、「寿根兄」，听得罗PD满脸问号，哈哈哈哈！嗯，怎么不算正确答案呢？ 不得不说安宥真思维敏捷，脑洞真的大！诸如此类的爆笑瞬间太多了。



레전드 호동이형ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ안유진 질러놓고 앞머리만 휘날리면서 눈치보는거 졸라웃겨진짜ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ그러다가 급발진하더니 미미는 옆에서 접시나눠주고잇고 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/pzmLFuBhJA — 초무 (@9_1_5_6_7) June 24, 2022

可以说安兪真是这档节目的「神来之笔」，安兪真可是罗PD和李友静作家亲自挑选的成员，因为有了非常适合综艺的有趣姐姐们，此时就需要一名纯真且懂得接梗的聪明忙内，两位原以为安兪真就是这样的忙内，没想到「打开盖子」之后才发现她完全出人意料，不仅能够顺利接住姐姐们的各种梗，甚至自己还能制造笑料，是节目组意外的收获。

最后还是要感慨一下老罗挑人的眼光，李恩智、MIMI、李泳知和安兪真，每次都是要求一分却做到十分的投入，四人「全疯组」也是很罕见，难怪《Biong Biong地球娱乐室》又名「罗PD受难记」。

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